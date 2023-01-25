Пенсионер в Бобруйске получил ожоги при тушении пожара
9 0
Пенсионер в Бобруйске получил ожоги при тушении пожара.
По информации МЧС, 23 января около 3.50 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Кирова.
При самостоятельном тушении пожара получил ожоги хозяин 1958 г.р. Пенсионер госпитализирован. Причина пожара устанавливается.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Пенсионер в Бобруйске получил ожоги при тушении пожара
-
Организация из Осиповичей после проверки налоговой уплатит Br2,1 млн
-
На пожаре в Бобруйске погибла женщина
-
Два брата погибли на пожаре в Бобруйске
-
Электропоезд в Осиповичах наехал на девушку — она в больнице
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости