Пенсионер в Бобруйске получил ожоги при тушении пожара.

По информации МЧС, 23 января около 3.50 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Кирова.

При самостоятельном тушении пожара получил ожоги хозяин 1958 г.р. Пенсионер госпитализирован. Причина пожара устанавливается.