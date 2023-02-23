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Происшествия

Пенсионер получил ожоги на пожаре в Бобруйском районе

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Пенсионер получил ожоги на пожаре в Бобруйском районе

В Бобруйском районе пенсионер получил ожоги на пожаре.

По информации МЧС, ночью 23 февраля поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Бабино-1.

В результате пожара получил ожоги хозяин 1955 г.р. Он госпитализирован. Причина пожара устанавливается.

По материалам mogilevnews.by.

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