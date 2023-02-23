Пенсионер получил ожоги на пожаре в Бобруйском районе
16 0
В Бобруйском районе пенсионер получил ожоги на пожаре.
По информации МЧС, ночью 23 февраля поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Бабино-1.
В результате пожара получил ожоги хозяин 1955 г.р. Он госпитализирован. Причина пожара устанавливается.
По материалам mogilevnews.by.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Жилой дом горел в Бобруйском районе
-
Пенсионер получил ожоги на пожаре в Бобруйском районе
-
За январь в Бобруйске зарегистрировано 9 преступлений в сфере мошенничества при покупках в интернете
-
Глава МЧС о спасательной операции в Турции: самое тяжелое — видеть глаза родителей, потерявших детей
-
В Бобруйске мужчина получил ожоги, растапливая печь
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости