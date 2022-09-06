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Происшествия

Пенсионер погиб при пожаре дома в Кировском районе

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Пенсионер погиб при пожаре дома в Кировском районе

В Кировском районе при пожаре погиб пенсионер. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре жилого дома по ул.Полюсной в агрогородке Любоничи поступило 5 сентября в 18.30. Спасатели обнаружили погибшего хозяина 1962 года рождения. Причины пожара и гибели пенсионера устанавливаются.

В Могилевской области за сутки подразделения МЧС совершили 28 выездов, в том числе два на тушение пожаров и по одному - леса и сухой растительности, 24 - на оказание технической помощи. Пожары произошли в Бобруйске и Кировском районе.

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