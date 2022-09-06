Пенсионер погиб при пожаре дома в Кировском районе
34 0
В Кировском районе при пожаре погиб пенсионер. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре жилого дома по ул.Полюсной в агрогородке Любоничи поступило 5 сентября в 18.30. Спасатели обнаружили погибшего хозяина 1962 года рождения. Причины пожара и гибели пенсионера устанавливаются.
В Могилевской области за сутки подразделения МЧС совершили 28 выездов, в том числе два на тушение пожаров и по одному - леса и сухой растительности, 24 - на оказание технической помощи. Пожары произошли в Бобруйске и Кировском районе.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Пенсионер погиб при пожаре дома в Кировском районе
-
Переливал бензин в канистру и получил ожоги. Судебные эксперты помогли разобраться в обстоятельствах происшествия
-
Первоклассник в Москве случайно выстрелил себе в голову из оружия отца
-
За неделю в Могилевской области выявлено 20 нарушений природоохранного законодательства
-
Около 200 килограмм кукурузы похитил житель Чериковского района