Пенсионер погиб на пожаре в Бобруйском районе

В Бобруйском районе на пожаре погиб пенсионер. По информации МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Ковали на ул. Советской поступило 27 октября в 16.00.

На пожаре обнаружили погибшего хозяина 1939 г.р. Причины пожара и гибели устанавливаются.