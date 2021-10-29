Пенсионер погиб на пожаре в Бобруйском районе
mogilevnews.by 42 0
В Бобруйском районе на пожаре погиб пенсионер. По информации МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Ковали на ул. Советской поступило 27 октября в 16.00.
На пожаре обнаружили погибшего хозяина 1939 г.р. Причины пожара и гибели устанавливаются.
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