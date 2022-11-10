Пенсии в Беларуси будут повышены с 1 декабря на 5%. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Как отметила министр, сейчас бюджет фонда социальной защиты населения исполняется с профицитом, ресурсы имеются. Поэтому было предложение произвести перерасчет трудовых пенсий. Глава государства это предложение поддержал. "Спасибо за то, что поддержали наше предложение с 1 декабря текущего года поднять пенсию на 5%", - сказал Ирина Костевич.