Пелена любви. Бобруйчанку обворовал мужчина из Гомельской области

Житель Гомельской области похитил у бобруйчанки более Br2 тыс. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности УВД Бобруйского горисполкома раскрыли преступление по факту хищения денежных средств через приложение "М-банкинг" с карт-счета 32-летней бобруйчанки, произошдешего в сентябре прошлого года", - рассказали в УВД.

Оперативники установили, что к преступлению причастен 42-летний житель Гомельской области. Мужчина познакомился с девушкой в социальных сетях, предложил встретиться. В течение недели он ухаживал за девушкой: приезжал на дорогих машинах и приглашал в кафе.

"Войдя в доверие, он под предлогом позвонить попросил ее мобильный телефон. Отлучившись на непродолжительное время, мужчина оформил онлайн-кредит на Br1 тыс. и перевел деньги на свою банковскую карту. Также с карточки девушки он похитил еще Br1,1 тыс., находившихся на счету", - отметили правоохранители.

Пропажу денег хозяйка карты заметила не сразу. Она все поняла, только когда пришло уведомление, что с карточки списаны деньги и взят кредит. Мошенник к этому времени исчез. Известно, что неработающий мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, а также за совершение кражи и мошенничества.

Следователи дали правовую оценку действиям подозреваемого, возбуждено уголовное дело.