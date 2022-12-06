Пекин смягчает ковидные ограничения: в офисах и магазинах не нужно предъявлять тест на COVID-19

Людям в столице Китая разрешили заходить в парки, супермаркеты, офисы, метро и аэропорты без предъявления отрицательного результата теста на COVID-19, что является одним из шагов по смягчению ковидных ограничений в стране. Об этом сообщает Reuters.

"Пекин снова готовится к жизни", - материал с таким заголовком вышел в китайской общественно-политической газете China Daily.

Reuters также отмечает, что может произойти дальнейшее ослабление антиковидных мер. По данным источников агентства, Китай 7 декабря может объявить о 10 новых национальных мерах по смягчению правил, направленных на борьбу с COVID-19.

"Самый сложный период прошел", - говорится в комментарии информационного агентства "Синьхуа", опубликованном вечером 5 декабря. В материале отмечается, что произошло ослабление патогенности вируса. Кроме того, в борьбе с вирусом большую роль сыграло то, что было вакцинировано 90% населения.

"Общее направление возвращения к нормальной жизни уже очень ясно, и для восстановления экономики необходимо вернуть свободное передвижение людей по провинциям", - написал в своем блоге китайский журналист Ху Сицзинь.

Аналитики предсказывают, что Китай может вновь открыть экономику и отменить пограничный контроль раньше, чем ожидалось. Некоторые делают прогнозы, что КНР полностью откроется весной.

У инвесторов такие новости вызывают оптимизм, так как это может поспособствовать тому, что вторая по величине экономика мира вновь наберет силу и поможет стимулировать глобальный рост. Юань вырос примерно на 5% по отношению к доллару с начала ноября на ожиданиях возможного восстановления экономики Китая.