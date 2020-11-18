Педиатр предупредила об опасности масок для детей

Защитная маска может нанести вред ребенку в возрасте до 5 лет, сообщает Lenta.ru.



Член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова рассказала, что у детей в таком возрасте недостаточно развита бронхолегочная система: по этой причине дыхание может быть затруднено.

- Общепринятый мировой опыт - ношение масок с шести лет, - напомнила врач.

Медик подчеркнула: маска причиняет дискомфорт и препятствует проникновению кислорода. Она даже может стать причиной внезапной смерти ребенка в возрасте до года.

По ее словам, средства индивидуальной защиты не способны уберечь ребенка от заболевания, они скорее могут подвергнуть еще большему риску. Маска создает парниковый эффект в носовой полости, бактерии могут размножаться быстрее. Также от недостатка воздуха и дыхания через рот в легкие будет поступать холодный воздух. Так дети начинают болеть.

Педиатр рекомендует надевать маску ребенку лишь ненадолго: минут на 15 в общественных местах и не проветриваемых помещениях.