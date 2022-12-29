Педиатр посоветовал, когда стоит укладывать детей в новогоднюю ночь

В преддверии Нового года педиатр ответил на вопрос о том, когда лучше всего укладывать ребенка спать в новогоднюю ночь.

Всего несколько дней осталось до наступления Нового года. Особенно этот праздник любим детьми, поскольку приносит не только подарки, но и ощущение сказки.

Каждый год перед родителями встает один и тот же вопрос – когда отправлять ребенка спать в новогоднюю ночь.

Кто-то считает, что режим нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Другие родители полагают, что «в честь праздника» ребенок может вообще не ложиться спать.

Что касается мнения педиатра, то одна ночь вряд ли способна нарушить режим. Впрочем, рекомендует учитывать возраст детей.

Так, в случае детей дошкольного возраста, засиживаться допоздна не следует. Более того, самим родителям также рекомендуется в этом случае рассмотреть вариант того, чтобы отложить празднование до утра.

В случае детей постарше отправлять их спать можно и позже. Впрочем, не рекомендуется, чтобы ребенок не спал после часа ночи. В любом случае нужно учитывать состояние детей и если видно, что они устали, то лучше отправить их спать.