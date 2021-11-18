Педиатр – часть семьи. Разговор со Светланой Прокопович накануне профессионального праздника

Все знают, как появляются дети в семье, но не все знают, что с этими карапузиками потом делать. А советчиков кругом много: от бабушек, которые «вырастили же вас нормально», до блогеров с птушными корочками, похваляющихся стажировками в заморских странах. Да, всего несколько десятилетий назад могли помочь в воспитании детей несколько советских энциклопедий молодой семьи на книжной полке или, скажем, труды Бенджамина Спока. Перед молодыми родителями сегодня встает стена информационного шума о том, как воспитать, чем кормить, как развивать, как лечить свое чадо… А между тем есть проверенный и надежный способ на все времена и для любой ситуации – обратиться к хорошему специалисту-­педиатру. У них, кстати, профессиональный праздник 20 ноября.

С рождением малыша первыми гостями в детской становятся медицинская сестра и педиатр. Именно они дают вам базовые знания о том, как обращаться с младенцем вне стен роддома. Уже через месяц молодая семья сама наведывается на плановые осмотры к доктору. По сути чужой человек становится насто­ящим другом семьи, к которому вы обращаетесь за компетентным советом.

Светлана Прокопович, заведующий педиатрическим отделением первой городской детской поликлиники, врач-­педиатр участковый, все 25 лет трудового стажа посвятила педиатрии. Она полна сил и энергии, скромна, а на мои вопросы у нее молниеносно находятся ответы. Доктор вызывает уважение – в ее знаниях, шагающих в ногу со временем, нельзя усомниться. Ее пациентам очень повезло, а их немало.

– Сегодня на одного педиатра нашей поликлиники, – рассказывает врач, – приходится 800-900 пациентов. Главное отличие от терапевта, у которого взрослые пациенты, в том, что малыши не всегда объяснят, что у них болит, что беспокоит. Мамочка приходит с ребенком и говорит: «Помогите!» Иногда приходится действовать быстро, бывает, даже вызывать «скорую» на приеме. Инородные тела в бронхах, ребенок задыхается, различные аллергические реакции… Мой рабочий день начинается в восемь утра и заканчивается почти в половине восьмого, а то и в восемь вечера.

– Аллергиков сегодня много?

– Да, достаточно. В этом виноваты чаще всего экология, питание и наследственность.

– 25 лет в профессии. Почему когда-то решили, что это Ваше?

– Я была молода и полна максимализма в стиле «дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Я хотела помогать детям, поэтому выбрала педиатрию. Наш коллектив замечательный, мне не раз за время работы предлагали другие места и должности, но я все же остаюсь в этом коллективе, в первой поликлинике. Жалко уходить, ведь столько сил вложено. На меня надеются.

– Раз уж мы заговорили о коллективе, расскажите, хорошие ли педиатры мужчины?

– У нас несколько мужчин-педиатров, и они прекрасные специалисты, как и женщины. Это не вопрос гендера. Могу лишь заметить, что родители наших пациентов больше слушаются мужчин. Добавлю также, что наш коллектив весьма дружный. Мы с годами притерлись друг к другу, у нас трудятся отличные специалисты. Мы – одна семья.

О Covid-19 и прививках

Светлана Георгиевна также работает в ковидной бригаде:

– Мы приезжаем к детям, которые заболели, осматриваем их, выдаем предписание, назначаем лечение. Симптомы детского ковида самые разные. Конечно же, все зависит от индивидуальных особенностей организма. Поэтому, как только на территории нашей страны станет возможна вакцинация детей, я настоятельно буду рекомендовать родителям озаботиться здоровьем своих детей.

Светлана Георгиевна ратует за вакцинацию против всех детских болезней. Она рекомендует следовать национальному календарю профилактических прививок:

– Легче предупредить, чем потом лечить. Яркий пример есть: в Украине несколько лет назад произошла вспышка кори. Коллективный иммунитет очень важен в современном обществе.

– А у нас как с коллективным иммунитетом от той же кори обстоят дела? Из-за пандемии детки не пропускают прививки?

– У нас все по плану. Пандемия не повлияла на работу по вакцинации.

– А есть ли какие-то основные просьбы к родителям, которые ведут свое чадо на инъекцию? Все чаще я слышу от знакомых, что важно перед процедурой сдать иммунологический анализ.

– Основное требование – отсутствие температуры у ребенка и здоровый вид. Необходимый осмотр проводит специалист непосредственно перед вакцина­цией.

Немного об опытности педиатра и бабушек

– Светлана Георгиевна, скажите, вам приходилось гордиться правильно поставленным диагнозом, вылеченным пациентом?

– Конечно, такое случается часто. Я всегда за грамотное обследование и поиск первопричины недуга. Не так давно был у меня случай. Семья уже решила, что пора расставаться с любимой собакой из-за аллергии у ребенка. Позже выяснилось, что аллергия как раз была не на собаку, а на куриный белок. Конечно же, семье нужно было серьезно подкорректировать питание, но счастью не было предела, что любимый пес останется в семье.

– Соглашусь, все члены семьи важны. Бывает так, что старшие, в основном бабушки, начинают тянуть одеяло на себя и «серьезно» берутся за воспитание, питание и лечение внуков. Что в этом случае делать молодым родителям?

– Я всегда говорю, что юридическую ответственность за ребенка несут родители. Они в первую очередь в ответе. Я сама уже два года как стала бабушкой. Участие в воспитании ребенка бабушек – вопрос семейных традиций.

– «Старая школа» советует прогревания, горчицу в носки, банки, фитотерапию, подышать над картошкой, в конце концов…

– Медицина не стоит на месте. Все эти методы устарели. Давайте не будем заниматься дома самолечением и, чтобы не нанести вред, обратимся лучше к педиатру. Не будем возвращаться к древности.

В общем, дорогие читатели, бабушек с горчичниками лучше отгонять. Обращайтесь к педиатрам. Что касается общих рекомендаций по лечению ОРВИ, Светлана Георгиевна рекомендует постельный режим, проветривание и увлажнение помещения, промывание носа солевыми растворами. К слову, для назначения антибиотиков сегодня существуют строгие показания, для профилактики их не прописывают.

О родителях и синдроме их ленивости

Коль уж заговорили о том, что здоровье ребенка – прерогатива родителей, у меня спонтанно возник вопрос о том, что родители порой излишне опекают своих чад начиная с грудного вскармливания.

– Светлана Георгиевна, мамочки-блогеры вовсю сегодня возносят ценность грудного молока. Говорят о том, что полезно кормить ребенка грудью хоть до самой школы...

– Я бы сравнила отлучение от груди с первой ступенькой на пути к социализации. Доказано (а у нас доказательная медицина сегодня), что грудное вскармливание ценно для построения иммунитета в течение первого года жизни. Потом это перерастает в такой способ общения с мамой. Все питательные вещества ребенок уже может получить с прикормом. Кроме нарушения социализации, нарушиться может и прикус малыша.

– О питании. В магазинах целые отделы баночек для первого прикорма и даже последующего. Что полезнее: стоять и тереть яблоко на терку или купить баночку?

– Вы можете покупать баночное питание. Проверяйте сроки и герметичность. Оно ничем не хуже приготовленного вами пюре. Даже если там содержится сахар, его дозировка рассчитана на ребенка.

– О сахаре. Сегодня так много продуктов, на которых указано «Без добавления сахара». Взрослым рекомендуют ограничить, а что же дети? С какого возраста им можно в пищу рафинированный сахар?

– Малыши должны получать углеводы из овощей и фруктов. При поедании, скажем, конфет наблюдается нарушение зубной эмали. Допускается употребление сладостей после трех лет, раньше лучше не давать.

В разговоре со Светланой Георгиевной о родительстве, воспитании также хотелось бы выделить ее точку зрения касательно, как она выразилась, «синдрома ленивых родителей».

– Гиподинамия касается и наших бобруйских детей. Сегодня родителям проще дать в руки телефон и заниматься своими делами. Мультфильмы, игры не способствуют активности детей, которая так важна для их развития. Происходит задержка развития в целом и речевого развития в частности. Без движения у детей постарше развиваются проблемы с лишним весом. Да, эндокринологические заболевания сейчас выросли.

– А что насчет детского сада? Мамы отдают детей, а они там наверняка болеют…

– Если вы отдали ребенка рано в детсад, его иммунитет еще не готов. Не зря декретный отпуск у нас длится 3 года. К трем годам ребенок готов. Вирусные заболевания неизбежны, конечно, и после трех. Ребенок ими укрепляет свой иммунитет. Задача родителей – обеспечить условия для легкого протекания болезни, чтобы не закончилось осложнениями. Если ребенок болеет 5-6 раз в год, это нормально.

Как видите, с педиатром всегда можно обсудить те или иные моменты в питании и воспитании, лечении. С разным возрастом деток возникают самые разные вопросы и проблемы. Эти специалис­ты просто незаменимы для современной семьи.

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