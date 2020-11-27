Педагогам в сфере физкультуры с 1 января будут выплачивать пособие на оздоровление к отпуску

Педагогам в сфере физической культуры и спорта с 1 января 2021 года будут выплачивать пособие на оздоровление к отпуску. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №675 от 25 ноября 2020 года, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

«Пособие на оздоровление с 1 января будет выплачиваться работникам, занимающимся педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта, которым устанавливаются нормы учебной нагрузки, бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций», - говорится в сообщении.

Выплата будет производиться из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической (учебной) нагрузки.