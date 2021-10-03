Педагог лишь открывает дверь, входите вы самостоятельно. Побеседовали с бобруйскими учителями

Педагогическая карьера Натальи Шумовской началась в 1995 году. После Белорусского государственного университета географпреподаватель пришла на первое рабочее место – в 14-ю школу Бобруйска. О том, чтобы связать жизнь с другой профессией, не могло быть и речи.

Как признается Наталья Александровна, у нее просто не было выбора, ведь выросла в учительской среде – родители работали мастерами производственного обучения, видела, как непросто, но интересно работать с детьми, и, видимо, тягу к педагогике впитала с молоком матери.

Кстати сказать, именно мама Мария Михайловна повлияла на становление дочери как наставника. Сама всегда очень ответственно относилась к работе и научила тому же Наташу, а ее кредо «Не навреди» стало девизом и руководством к действию и для продолжателя педагогической династии. Что уж говорить о грамотных советах, за которыми не раз обратилась молодой специалист к опытному воспитателю и учителю, отдавшему этой нелегкой профессии многие годы.

Когда начинающий педагог только-только переступила порог школы, она понимала, что будет сложно. И нагрузка – количество учебных часов – немалая (а к урокам нужно готовиться основательно, чтобы ребятам было интересно и понятно, да еще в каждом классе подать тему по-разному, подстраиваясь под школьников и стараясь их заинтересовать). И много придется времени уделять детям, за которыми закрепят как классного руководителя. И двухсменный график работы. И самообразование. И много еще всяких нюансов, с которыми сопряжена профессия учителя. Однажды после очередного трудового дня Наталья Александровна так заработалась, что, войдя в троллейбус, выдала: «Здравствуйте, садитесь!»

Сейчас у педагога (а работает она в 19-й школе) 17 (!) классов. Каждого ребенка наставник старается назвать по имени, ко всякому найти подход. Использует на занятиях логико-смысловые модели – своеобразные схемы, позволяющие охватить и запомнить (дети даже говорят: «Мы Ваших «паучков» на всю жизнь запомним») большой объем информации, научиться ее структурировать (то есть уметь сворачивать и разворачивать), обязательно применяет практико-ориентированный подход. С годами Наталья Александровна стала еще больше переживать за каждый урок: анализирует, правильно ли все сделала, где были недочеты (недаром же Демокрит утверждал: «Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю»). Называя поурочные планы-конспекты своей интеллектуальной собственностью, постоянно их перерабатывает и переписывает.

Удовлетворение учитель получает от удачных, сложившихся, уроков, от успехов учеников. Считает, если воспитанники превзошли наставника, это говорит о том, что педагог хороший. К этому надо всегда стремиться. Очень важна, по мнению географа Шумовской, поддержка семьи, ведь учительская работа трудоемкая и отнимающая много времени, которое, конечно же, муж и дети хотели бы, чтобы было посвящено им. Поэтому их терпение и понимание – лепта в результат труда педагога. И главное – несмотря на то что учителя идут в ногу со временем и должны быть в курсе всех новинок, в том числе научных и технических, они в каком-то роде консерваторы. Профессия накладывает отпечаток, требующий выглядеть привлекательно, но не вызывающе, быть аккуратным и собранным, вести себя воспитанно и сдержанно, говорить спокойно и по делу, а не на повышенных тонах и обо всем, что придет в голову, воздействовать на ребят мягко, не давить, дать почувствовать, что они личности со своими взглядами и мнением. Проще говоря, самим быть такими, какими хотели бы видеть тех, кого воспитывают. Тогда вовсе не надо будет стремиться достичь того, чтобы дети хотели брать с педагога пример – они совершенно самостоятельно придут к такому решению, а о наставниках будут вспоминать и говорить «с придыханием» и теплотой, возможно, глядя на них, тоже захотят в будущем сеять разумное, доброе, вечное…

Следуя принципу «учитель – не тот, кто учит, а тот, кто сам любит учиться» и не останавливаясь на профессиональных успехах, Наталья Александровна в 2019 году сдала квалификационный экзамен на присвоение категории «учитель-методист». Это дает возможность чаще общаться не только с бобруйскими коллегами, но и географами области, республики. Проводила педагог семинары-практикумы, обучающие семинары, на которых обсуждали как тонкости преподавания, так и вопросы ЦТ. С сожалением наставник говорит о том, что предмет не слишком востребован (в технические вузы его не сдают), а ведь он находится на стыке естественных и гуманитарных наук.

Всем, кто связан с педагогикой, Наталья Шумовская желает жить в гармонии с собой и близкими. Пусть жизнь будет красива, как белорусские озера и леса, трудовые будни – яркими, как пейзажи Средиземноморья, а профессиональные высоты достигнут пика Гималаев! И пусть в каждом учителе всегда сияет маленькая искорка ребенка!

Праздник каждый день

Анне Харлап с детства нравилась профессия учителя, часто она из кукол «организовывала» классы, проводила для них уроки. Огромное влияние на выбор профиля оказала школьный педагог белорусского языка и литературы. Именно эту специальность захотела получить девушка.

После окончания Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова, где получила диплом преподавателя не только любимой роднай мовы, но и русского языка и литературы, молодой специалист два года отработала в Кличеве и уже пятый год трудится учитель в бобруйской средней школе №31.

Как признается Анна Леонидовна, она по-прежнему восхищается своим предметом. Отрадно, что и ребятам педагог смогла привить к нему интерес: школьники с удовольствием читают произведения белорусских классиков. Особенно задевают струны детских душ книги о Великой Отечественной и подвиге простых белорусов. Кстати, наставник и сама перечитывает каждый год национальных авторов, всегда находя для себя что-то новое.

К сожалению, не так часто можно услышать наш мелодичный язык в обычной жизни. Чтобы мотивировать ребят и научить их самостоятельно получать знания, используя привычные и любимые детьми соцсети, в прошлом учебном году создала учитель в «ВКонтакте» группу «Тыдзень беларускай мовы». Здесь школьники получают задания найти современные белорусские песни, перевести их т е к с т ы , выучить белорусские народные танцы (которые потом в классе исполняются), узнать перевод незнакомых слов, отыскать развешенные по школе QR-коды. Самые активные ученики получают сертификаты на 10 баллов. Кстати, еще одна «дорожка» с использованием полезных современных технологий – тесты и задания, которые можно выполнять в интернете, на правописание и грамматику. Кроме того, в нашем городе проводится конкурс беларускамоўных тэатраў, в котором с радостью и энтузиазмом принимают участие подопечные Анны Харлап: ставят и показывают сценки и целые спектакли. С большим трепетом относятся ребята к таким заданиям, например, как составить родовое древо: подключают родителей и даже дедушек с бабушками, приносят фотографии, рассказывают о семье.

Сейчас у педагога три параллели: пятые, шестые и девятые классы. Безусловно, все дети разные, непросто порой бывает найти подход к каждому, но ведь главное, по мнению Анны Леонидовны, – любить свою профессию. Тогда получается справиться с любыми трудностями, отработать новые методики преподавания, стать ближе к детям. А они будут только благодарны, ответят уважением и любовью, научат новым фишечкам и никогда не позволят стать старше, ведь все, кто работает с детьми, знают: с ними остаешься молодым, энергичным, задорным, веселым и жизнерадостным. «Школа, – считает учитель, – это всегда праздник! Это не только уроки и домашние задания, это быть в хорошем настроении в отличном месте с прекрасными людьми». И надо сказать, действительно посчастливилось педагогу работать в чудесном коллективе, где очень много опытных наставников, с которых хочется брать пример, у которых многое можно почерпнуть и от которых заряжаешься позитивом и креативностью.

Хотя школьная жизнь кипит и требует временных «вложений», благодаря организованности и умению все распланировать (заложенному мамой еще в детстве, когда девочка «была буквально везде» – и в музыкальной школе, и на спортивной площадке, и в библиотеке, и в кружках различных…) Анна Леонидовна все успевает. А с мелкими трудностями легко удается разобраться с помощью внутренней искорки, которая передается детям, и постоянного горения работой.

Всем, у кого тяга к педагогике, Анна Харлап желает здоровья, сил и терпения, не терять энергию, заряжать ею ребят, отдавать им себя и делать из них настоящих людей. Тем же, кто стоит перед непростым выбором профессии, стоит очень хорошо подумать, ведь надо иметь истинное призвание и обладать целым набором качеств, чтобы достойно учить и воспитывать детей.

Учится вместе с детьми

Несмотря на то что Виктория Гайкович делает первые шаги в профессии (год она работала педагогом-организатором, а в новом учебном начала свой путь учителя-предметника), молодой учитель поняла, что занимается своим делом.

Школьницей Вика рассматривала для себя два варианта – быть врачом или педагогом. Остановилась на работе с детьми. Тем более что многие одноклассники и друзья говорили, что девушка хорошо умеет объяснять. Благодаря своим школьным наставникам полюбила биологию и химию, серьезно ими занималась и именно с этими предметами решила связать будущее. Поступила в Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, где получила специальность учителя химии, биологии. А первого сентября 2021-го Викторию Евгеньевну с радостью принял в свои дружные ряды педагогический коллектив 3-й бобруйской гимназии.

Конечно же, признается молодой специалист, некоторое волнение присутствовало, особенно, когда узнала, что будет классным руководителем в девятом «В». Но опасения оказались напрасными. Да, поначалу ребята присматривались, пытались проверять учителя: как поведет себя, если станут шуметь, будет ли ругать, если что-то натворят или не то скажут… Однако быстро удалось найти общий язык, тем для общения и обсуждения нашлось достаточно, а недавний студенческий опыт девушки может пригодиться в качестве полезного совета школьникам. Хорошо приняли начинающего учителя и родители: довольны, что молодой педагог, хорошо понимающий детей, инициативный, поддерживают все предложения, не отказывают в помощи, делятся советами, как лучше построить отношения с их детьми. А ребята уже с нетерпением ждут, когда всем классом пойдут кататься в Ледовый, посмотрят киноновинки и театральные постановки, посетят выставки, отправятся на экскурсию… – да мало ли что придумают девятиклассники, чтобы с пользой и интересно провести время вне учебы. И главное – всегда можно рассчитывать, что классный руководитель и их пожелания выполнит, и идею интересную подаст.

Предметник работает в четырех параллелях: пятые, седьмые, девятые и одиннадцатые классы. Самым младшим ученикам все интересно, тем более что «Человек и мир» – предмет живой, есть возможность приводить жизненные примеры. Дети учителя слышат: понимают, что надо не обижаться, а правильно реагировать на замечания и, если вдруг замолчала Виктория Евгеньевна, следует сделать тишину в кабинете. Для поддержания интереса малышей иногда знания «приходят» к ним в игровой форме. Чтобы дети не уставали, нужны небольшие разрядки – минутку-другую можно обсудить трудности, возникшие при выполнении домашнего задания, или отвлечься на картинку за окном, ведь предмет изучает и атмосферные явления.

Не совсем просто с семиклассниками: у них только-только началась химия, большая наполняемость классов (до 30 человек), занимаются во вторую смену.

Здесь на первом месте дисциплина и контроль, так как на уроках приходится работать с реактивами, а это требует внимания и осторожности.

Девятиклассники «возмущены», что Виктория Евгеньевна «где-то была и к ним почему-то раньше не приходила», и называют педагога святой. А недавно на день рождения преподнесли цветы и воздушные шарики. Было очень приятно, что удалось произвести на ребят хорошее впечатление, ведь поздравили не только «свои» дети, но и другие из параллели.

Одиннадцатые классы – люди серьезные, которым совсем скоро предстоит сделать выбор дальнейшего пути. А помочь им в этом может учитель химии и биологии, так как, помимо факультатива по предмету (здесь занимаются те, кто хочет восполнить пробелы в знаниях, и те, кто планирует сдавать химию при поступлении), она ведет факультатив по профориентации. Сейчас ребята проходят различные тесты, чтобы понять, какая специальность им подходит больше всего. В дальнейшем планируют познакомиться с вузами страны и определиться, в каком хотели бы получить высшее образование. На импровизированном собеседовании будут пытаться убедить Викторию Евгеньевну (предполагаемого работодателя), что именно их она должна взять на работу.

Безусловно, не так легко было бы молодому специалисту влиться в профессию, если бы не поддержка всего коллектива. И большая удача, когда можно обратиться к любому и получить не просто дельный совет, а с пояснениями, почему нужно сделать так, а не иначе.

Разумеется, не последнее (скорее, наоборот) место занимают самообразование и подготовка к урокам. Поэтому учится, как признается Виктория Гайкович, она вместе с детьми. А по-другому и быть не может, ведь, как гласит народная мудрость, быть учителем, перестав быть учеником, невозможно.

Коллегам педагог с небольшим еще опытом желает крепкого, крепкого здоровья, любви, исполнения всех желаний, надежд и добрых начинаний, терпения и неугасания, чтобы и через годы так же горячо любили свою профессию и могли дать знания детям.