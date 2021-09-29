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Печенье с недопустимой пищевой добавкой продавали в бобруйском магазине

belta.by 144 0

Печенье с недопустимой пищевой добавкой продавали в бобруйском магазине

В одном из бобруйских магазинов продавали печенье с недопустимой пищевой добавкой. Об этом сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Опасную продукцию украинского производства выявили сотрудники инспекции во время проверки одного из индивидуальных предпринимателей. В продаже было обнаружено глазированное печенье Alterini Choco Pie с начинкой маршмеллоу с ароматом ванили, а также с ароматом клубники. Установлено: товар по безопасности и маркировке не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки", "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". Так, при производстве печенья использовалась заявленная в маркировке недопустимая пищевая добавка - пиросульфит натрия (Е223).

Госстандарт запретил ввозить в Беларусь и продавать в стране этот продукт.

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