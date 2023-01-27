Печать 3D-моделей костей черепа наладили в гродненском медвузе

Печать 3D-моделей костей черепа человека по собственному дизайну наладили в Гродненском медицинском университете, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая кафедрой нормальной анатомии медуниверситета Фатима Гаджиева.

"Совместно с нашим отделом образовательных информационных технологий и научно-медицинской информации мы наладили печать 3D-моделей костей для обучения студентов нашего университета. Ранее мы уже печатали кости конечностей, в частности большеберцовую, малоберцовую. Модели уже апробированы. А в этом году перешли к печати костей черепа. В разработке печать моделей головного мозга в сагиттальных и фронтальных срезах для обучения", - сказала Фатима Гаджиева.

По сути, сотрудники университета подобрали состав пластика, оцифровали модели натуральных костей и на их основе создали готовое 3D-изделие.

Как пояснила заведующая кафедрой, нативные препараты головного мозга очень нежные и быстро выходят из строя в результате массового использования студентами, особенно на первом-втором курсах. Поэтому такое решение очень полезно как с точки зрения развития медицинского образования, так и большой экономии денежных средств. Если сравнивать стоимость, то модель кости черепа человека как изделие медицинского назначения на рынке в среднем стоит Br100-200. В то же время собственная разработка обходится вузу в 10-15 раз дешевле.

"Нашими разработками заинтересовался Белорусский государственный медицинский университет. Более того, сейчас речь идет о том, чтобы распространить ее на все медицинские университеты республики", - отметила Фатима Гаджиева.