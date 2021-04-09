0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

Павел Васильев самый результативный защитник ХК «Бобруйск» в сезоне 2020/21

111 0

Павел Васильев самый результативный защитник ХК «Бобруйск» в сезоне 2020/21

В минувшем сезоне за «бобров» сыграли 12 защитников. Самым результативным игроком обороны стал капитан команды Павел Васильев – 23 (4+19) очка в 43 поединках. А вот Никита Ковель и Александр Долгополов оказались лидерами по другому показателю – штрафным минутам – их набралось 38.

По материалам: bobruisk.hockey.by.

+1
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿