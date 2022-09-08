Пасты с кальцием. Польза и вред

Правила личной гигиены соблюдает каждый человек, поэтому зубные пасты широко распространены в различных вариантах состава по всему миру. Полноценную защиту от кариеса зубам обеспечивают кальций и фтор, но последнее вещество часто ставится под сомнение современными исследователями, что позволило получить популярность продуктам только с кальцийсодержащими соединениями. Какая зубная паста с кальцием наиболее популярна среди отечественных потребителей и почему, будет рассказано ниже, а сначала следует разобраться в других, не менее важных вопросах.

Польза кальция

Именно это вещество отвечает за крепость костной ткани в организме человека, из которой состоят и зубы. Недостаток данного соединения неизбежно приводит к разрушению зубной эмали, хрупкости зубов и появлению кариеса. Все это снижает функциональность полости рта и становится причиной появления ноющих зубных болей и повышения чувствительности зубов.

Поступает кальций в организм в основном с пищей, но даже при регулярном его употреблении нет гарантии, что все вещество усвоится и пойдет на пользу человеку. Чтобы ускорить процесс минерализации зубов и быстро получить эффект, необходимо воздействовать местно.

Польза пасты

Зубные пасты с кальцием помогают в короткие сроки укрепить эмаль зубов, уменьшить их чувствительность и полностью снять все неприятные ощущения, сопровождающие повышенную чувствительность. Конечно, получить результат можно только при условии регулярного использования средства гигиены. Снижение порога чувствительности наступает уже через несколько дней и человек может спокойно употреблять горячую и холодную пищу.

На начальных этапах развития кариеса, когда на зубах просто появляются матовые пятна, зубная паста с кальцием помогает предотвратить развитие заболевания и полностью восстановить деминерализированные участки.

Особое внимание на такие средства гигиены следует обращать внимание гражданам, проживающим в регионах с повышенной концентрацией фтора в питьевой воде и тем, кто страдает от непереносимости фторидов.

Активные вещества паст

В зависимости от концентрации активного вещества продукты бывают профилактическими и лечебными. Как таковой состав при этом идентичен, поэтому выбор пасты основывается только на наличии участков деминерализации эмали или их отсутствии.

Начало кариозного разрушения зубов требует незамедлительной реакции со стороны человека. Если подобная проблема наблюдается у ребенка, то обязательно следует приобрести ему детскую зубную пасту с кальцием, чтобы предотвратить серьезные проблемы в дальнейшем.

Для получения результата от применения кальцийсодержащего средства гигиены следует выбирать пасту только с биодоступными соединениями в составе:

гидроксиапатит;

соль кальциевая лимонной кислоты;

глицерофосфат кальция;

соль кальциевая молочной кислоты;

кальция пантотенат.

Кальций может быть представлен еще и карбонатом кальция, но данное вещество представляет собой абразив и не несет никакой пользы. Его воздействие на зубную эмаль осуществляется только внешне, порошок похож на мел и не способен проникать в ткани зуба. При чистке зубов пастой с таким компонентом на их поверхности остаются микроповреждения, которые только увеличивают степень разрушения эмали и ее чувствительность. Хорошая зубная паста с кальцием никогда не будет иметь в составе данное вещество и встретить его можно только в дешевых продуктах.

Содержание кальция и фтора

Многие доверчивые покупатели, видя такое сочетание полезных соединений в составе средства гигиены, сразу приобретают его для личного пользования. На самом деле зубная паста, одновременно содержащая и фтор, и кальций, не принесет зубам никакой пользы, поскольку взаимодействие данных компонентов провоцирует образование нерастворимых солей. В результате такой процедуры зубы просто не получат никаких микроэлементов.

Чтобы действительно извлечь пользу из процедуры, следует приобретать зубную пасту с кальцием без фтора.

Правила выбора

В общем, чтобы действительно помочь своим зубам укрепиться, необходимо тщательно разобраться в составе будущего средства гигиены и особенностях взаимодействия его компонентов. Если же на это нет времени или просто желания, а пользоваться качественным и действительно полезным продуктом хочется, то можно просто ознакомиться с уже подготовленным специалистами списком зубных паст с кальцием и выбрать из него наиболее приемлемый для конкретного случая вариант.

Отечественная паста

Российская компания «Сплат» является крупнейшим производителем средств для комплексной гигиены полости рта. Дополнительно фирма выпускает еще и другие продукты, но основным направлением является именно уход за зубами.

«Биокальций» – это содержащая активный кальций зубная паста. Получают компонент из скорлупы яиц, поэтому он полностью безопасен для человека. Вторым активным веществом средства является гидроксиапатит. Соединение представляет собой неорганическую костную ткань, полученную синтетическим путем. Данный компонент можно смело назвать основным строительным материалом для зубов, поэтому в комплексе с активным кальцием он помогает быстро восстановить поврежденную эмаль, повысить ее плотность и снять чувствительность.

К пользе продукта следует отнести его способность заполнять микротрещинки на поверхности зубов подобно пломбе. Регулярное использование пасты заметно насыщает эмаль минералами, зубы становятся белее, нормализуется рН на слизистых во рту и удаляется зубной налет. Все это благодаря содержанию в составе бикарбоната натрия, полидона, папаина и специального отбеливающего комплекса, разработанного в компании.

«РОКС»

Средство личной гигиены от наиболее популярного производителя не содержит никаких красителей, антисептиков и фтора. Продукт богат магнием, фосфором, кремнием и активным кальцием. Зубная паста имеет все компоненты в идеальном соотношении, а наличие в составе ксилитола усиливает антикариозное действие.

Абразивные частицы в пасте все же есть, но их размер настолько минимален, что использовать средство разрешено даже людям с повышенной чувствительностью зубов.

R.O.C.S. «Активный кальций» пользуется популярностью у потребителей за приятный вкус и экономичность. Среди минусов пасты отзывы указывают на наличие лаурилсульфата натрия в составе. Данное вещество негативно воздействует даже на волосы, поэтому не приветствуется в шампунях, а в зубной пасте может вызывать раздражение слизистой во рту или аллергические реакции.

Продукт от «Президент»

Зубная паста от итальянского производителя имеет в составе пантотенат кальция, папаин, глицерофосфат, лактат и ксилит. Последний компонент отвечает за нейтрализацию кислой среды в полости рта и нормализацию уровня рН. Также вещество уничтожает бактерии кариеса. Чувствительность зубов снижается благодаря наличию в пасте калиевой соли, а папаин ускоряет удаление налета.

Зубная паста с кальцием PresiDENT Unique способна оказывать оздоравливающее действие еще и на десны, укрепляя их, благодаря экстракту алоэ вера и витамину Е. Абразивные вещества в пасте имеют очень низкий уровень, поэтому средство подходит для ежедневного использования. Все соединения кальция в составе легко усваиваются и паста быстро обеспечивает ощущение чистоты и гладкости зубной эмали.

Другие пасты

Не менее популярным продуктом среди отечественных потребителей является паста «Жидкий кальций» от TianDE. Ее состав приятно освежает дыхание, очищает поверхность зубов и лечит легкие воспалительные процессы на слизистых. При повышенной чувствительности зубов использовать средство не рекомендуется из-за высокой абразивности.

Отечественная зубная паста, содержащая кальций, но без фтора, представлена производителем «Новый Жемчуг». Данное средство гигиены отлично снимает налет с зубов, укрепляет эмаль и снижает ее чувствительность. Вкус пасты при этом приятный и свежий.

Мягко ухаживает за эмалью и очищает ее от налета и зубного камня паста Himalaya Herbals, что позволяет полезным веществам лучше проникать в ткани зубов.

Продукция от немецкого бренда «Элмекс» представлена линейками зубных паст и для взрослых, и для детей. Их состав снимает воспаление десен, укрепляет эмаль, защищает зубы от появления кариозных образований и отбеливает их. Абразивные свойства умеренные, поэтому продукт не рекомендуется при повышенной чувствительности зубов.

Одним из самых популярных брендов, выпускающих зубные пасты, является «Колгейт». Его продукт «Анти-кариес» направлен на укрепление зубной эмали, бережное очищение и защиту. Пасту можно использовать всем членам семьи, достигшим 6 лет.

Советы для максимального эффекта

Чтобы зубная паста с кальцием приносила настоящую пользу, мало просто приобрести ее и пользоваться по своему усмотрению. Для повышения результативности средства гигиены зубов необходимо использовать в комплексе.

Перед чисткой рекомендуется воспользоваться зубной нитью для удаления остатков пищи между зубами. Далее следует чистить зубы выбранной пастой, но не менее 3 минут. Только за этот промежуток активные компоненты состава смогут проникнуть в зубную ткань и принести должную пользу. В завершение процедуры нужно воспользоваться ополаскивателем. Для усиления эффекта можно выбирать кальцийсодержащее средство или с фторидом натрия в составе. Это вещество поможет лучше усвоиться кальцию из пасты.

Некоторые специалисты рекомендуют чередовать зубные пасты с фтором и кальцием – одну использовать по утрам, а другую вечером.

По материалам stiralkovich.ru.