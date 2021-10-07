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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Турции из-за сообщений о бомбе

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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Турции из-за сообщений о бомбе

Самолет авиакомпании "Джазира", вылетивший сегодня утром из Кувейта, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого города Трабзон из-за сообщений о бомбе на борту. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet.

Отмечается, что все находившиеся на борту пассажиры были эвакуированы. Саперы проводят обыск самолета. Аэропорт Трабзона сейчас временно закрыт для полетов.

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