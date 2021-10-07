Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Турции из-за сообщений о бомбе
87 0
Фотографии: cumhuriyet.com
Самолет авиакомпании "Джазира", вылетивший сегодня утром из Кувейта, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого города Трабзон из-за сообщений о бомбе на борту. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet.
Отмечается, что все находившиеся на борту пассажиры были эвакуированы. Саперы проводят обыск самолета. Аэропорт Трабзона сейчас временно закрыт для полетов.
Читайте
также
также
-
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Турции из-за сообщений о бомбе
-
Подписан меморандум о сотрудничестве между Уссурийским городским округом и Бобруйском на 2022 год
-
Беларусь выступила за сотрудничество различных интеграционных объединений для достижения ЦУР
-
Ринго Старр и более 100 музыкантов записали кавер хита The Beatles для кампании по борьбе с голодом
-
Меморандум по реализации соглашения о сотрудничестве между Уссурийском и Бобруйском подпишут в Приморском крае
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости