Пассажир легковушки серьезно пострадал при ДТП в Бобруйске
7 0
В Бобруйске столкнулись две легковушки - серьезно пострадал пассажир, сообщает Telegram-канал УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 6.30 на перекрестке улиц Гоголя и Ульяновской. По предварительной информации, 40-летний водитель Renault не уступил дорогу автомобилю Ford, водитель которого ехал по главной дороге.
В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир Renault, с многочисленными травмами его госпитализировали в больницу.
Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными на перекрестках и уступать дорогу автомобилям, которые двигаются по главной дороге.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Пассажир легковушки серьезно пострадал при ДТП в Бобруйске
-
Могилевчанка забрала карту пенсионера и расплачивалась ею в магазинах
-
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии
-
Серийные воры, похищавшие имущество из гаражей, задержаны в Могилеве
-
Здание котельной обрушилось в Быховском районе