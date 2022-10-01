Пассажир легковушки серьезно пострадал при ДТП в Бобруйске

В Бобруйске столкнулись две легковушки - серьезно пострадал пассажир, сообщает Telegram-канал УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 6.30 на перекрестке улиц Гоголя и Ульяновской. По предварительной информации, 40-летний водитель Renault не уступил дорогу автомобилю Ford, водитель которого ехал по главной дороге.

В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир Renault, с многочисленными травмами его госпитализировали в больницу.

Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными на перекрестках и уступать дорогу автомобилям, которые двигаются по главной дороге.

БЕЛТА