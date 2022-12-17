Паспортный контроль. Профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений по гражданству и миграции

17 декабря отмечают профессиональный праздник сотрудники подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел Республики Беларусь. В 2004 году произошло реформирование паспортно-визовой службы, в МВД был создан Департамент по гражданству и миграции с соответствующими структурными подразделениями в каждом городском и районном отделе внутренних дел. Это позволило организовать обслуживание граждан по месту жительства на более качественном уровне и обеспечить действенный контроль над миграционными процессами в стране. Накануне профессионального праздника мы пообщались с начальником ОГиМ УВД Бобруйского горисполкома Валентиной ШИНКЕВИЧ и расспросили о специфике работы подразделения и преимуществах биометрических паспортов.

– Валентина Вячеславовна, какие функции у подразделения?

– Сегодня отдел по гражданству и миграции выполняет огромный перечень административных процедур. В первую очередь это документирование населения, приобретение гражданства, регистрация граждан по месту жительства, оформление документов для выезда за границу, легализация и контроль иностранных граждан, которые находятся на территории города.

– Какова статистика за уходящий год?

– За 11 месяцев 2022-го документированы паспортами более 15 тысяч бобруйчан. Это и первичная выдача, и выдача связи с утратой документа, и обмен паспортов. Оформлено более 11 тысяч регистраций по месту жительства. Что касается иностранных граждан и лиц без гражданства, за указанный период выдано более 300 разрешений на временное проживание и более 130 – на постоянное. Всего за 11 месяцев зарегистрированы более 600 человек, которые прибывают к нам по частным делам из других государств. Большая работа проделывается по вопросу предоставления белорусского гражданства жителям Украины. В этом году принято более 70 таких обращений.

– А как обстоят дела с биометрическими документами? Насколько это востребовано среди бобруйчан?

– Выдача биометрических документов набирает все большую популярность среди горожан. Выдавать их начали с 1 сентября 2021 года. За 11 месяцев 2022-го бобруйчанам выдано более 1300 ID-карт и столько же биометрических паспортов. Кроме этого, более 600 биометрических видов на жительство выдано иностранным гражданам. Приятным моментом является то, что для такого рода документирования не надо фотографироваться и заполнять заявление на замену паспорта. Достаточно, не забыв имеющийся документ, удостоверяющий личность, обратиться по месту жительства в подразделение по гражданству и миграции. Там вас сфотографируют, заполнят заявление. Кстати, биометрические документы можно делать даже в случае утраты паспорта гражданина Республики Беларусь старого образца. Значительно сокращены и сроки изготовления документов. Так, в обычном порядке они будут готовы за 15, в ускоренном – за 10 дней, в срочном – за 5 рабочих дней. Обращу внимание, что для оформления биометрического паспорта получение ID-карты обязательно. Если не планируете выезжать за границу, достаточно будет одной лишь идентификационной карты. В настоящее время у гражданина Беларуси может быть сразу два биометрических паспорта. Их можно использовать, к примеру, для оформления визы одновременно в двух посольствах. Отмечу, что огромное преимущество таких документов в том, что у них высокая степень защиты. (октябрь 2022 года)

– Сколько сегодня сотрудников работает в подразделении?

– 27 человек. Все они профессионалы своего дела. Хотелось бы выделить тех, кто уже много лет работает в этой сфере: старшего инспектора группы по работе с иностранными гражданами и лицами без гражданства майора милиции Екатерину Вербицкую, инспектора отдела по гражданству и миграции капитана милиции Алену Пономаренко, старшего инспектора отдела по гражданству и миграции Елену Белько, паспортистов Жанну Валюк, Зинаиду Руденкову, Ирину Олейникову, Ольгу Ковалеву. Работают у нас и молодые перспективные, ответственные сотрудники.

– Чтобы Вы пожелали бы коллегам в канун праздника?

– Всем хочу пожелать успехов в службе, вежливых граждан, взаимопонимания с клиентами, здоровья и благополучия.

Людмила Любимцева.

Фото автора и из архива В. Шинкевич.