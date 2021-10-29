Партнеры из Тамбовской области отметили эффективную работу «Бобруйскагромаш»

27 октября предприятие посетила делегация Тамбовской области во главе с коммерческим директором ООО «Эффективная поддержка фермерства» Ризаевым Вадимом Рахмановичем.

В ходе переговоров были подведены итоги сотрудничества за 2019-2021 годы, при этом со стороны ООО «ЭПФ» отмечена высокая эффективность работы эксклюзивного дистрибьютора техники «Бобруйскагромаш» на территории Российской Федерации – ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш».

Согласованы и основные направления работы по увеличению поставок техники и запасных частей в Тамбовскую и Липецкую области. Российские партнеры выразили готовность расширить номенклатуру закупаемых сельскохозяйственных машин и уделить особое внимание продвижению новых видов техники, в частности – машин для внесения минеральных, жидких и твердых органических удобрений.

Также в планах на будущий год – совместное участие в сельскохозяйственных выставках и Днях поля с обязательной демонстрацией как новинок холдинга «Бобруйскагромаш», так и серийной техники, по праву заслужившей признание у аграриев Российской Федерации.

bobruiskagromach.com