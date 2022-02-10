Партнер БРСМ — Белагропромбанк приглашает молодых людей, готовых решать бизнес-кейсы, к участию в республиканском кейс-чемпионате «АГРО 4.0»

Номинации кейс-чемпионата:

«Банковский продукт» (бизнес-кейсы, направленные на развитие существующих и разработку новых банковских продуктов/услуг);

«Банковский сервис» (бизнес-кейсы, направленные на развитие существующих сервисов и разработку инновационных ИТ-решений для Банка).

Главный приз – 10 000 рублей

«С2С: corntocoin» (бизнес-кейсы, направленные на решение вопросов цифровизации малого и среднего бизнеса);

социальная номинация «Smartcity» (бизнес-кейсы, направленные на разработку идей по созданию взаимосвязанной системы коммуникативных и информационных технологий, благодаря которой упрощается управление внутренними процессами города и улучшается уровень жизни населения, в том числе людей с ограниченными возможностями).

Главный приз – 5 000 рублей.

Участники проекта смогут получить во время консультационных встреч дополнительные знания в области банковской деятельности, цифровизации, пообщаться со спикерами – реальными представителями бизнеса, подготовиться к успешному публичному выступлению.

На финальном этапе кейс-чемпионата менторы окажут поддержку, дадут рекомендации, чтобы проект вышел в финал.

Финал кейс-чемпионата состоится в рамках международного форума «ТИБО – 2022»

Присоединиться к кейс-чемпионату «АГРО 4.0» можно в пять шагов.

Ознакомьтесь с Положением о проведении республиканского кейс-чемпионата.

Скачайте заявку на участие (обратите внимание, что для командного и индивидуального участия они отличаются).

Выберите на сайте банка бизнес-кейс, по которому будете готовить кейс-решение

Заполните заявку и направьте скан на электронный адрес hrconnect@belapb.byс пометкой «Кейс-чемпионат».

Получите подтверждение от организаторов о принятой заявке. Успехов!

Срок подачи заявок – до 15 февраля 2022 года.