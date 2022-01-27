Партитура памяти. Знать все, а не избранное из истории

Утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и лишает народ будущего. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп» 11 января наступившего года. Именно поэтому 2022-й объявлен Годом исторической памяти. И это хороший повод для всех еще раз осмыслить тысячелетний тернистый путь народа к независимости и собственной государственности.

Сочинения избранных

Не мне первому, когда оборачиваюсь на историографию нашей независимой Беларуси, приходит на память сценка, разыгранная когда-то Владимиром Винокуром и Левоном Оганезовым о «здесь играем, здесь не играем». Ведь не от Геродота с Фукидидом берет начало белорусская история, а все равно – сколько проигнорировано, интерпретировано, а то и просто предано забвению в ней. Неслучайно после событий в Казахстане политолог Алексей Дзермант недавно увязал проявленный там экстремизм с искажением исторических фактов и использованием последнего как оружия в гибридной войне.

Точно так и в нашей стране исподволь начавшиеся в начале 1990-х жонглирование и эквилибр с реалиями истории государства готовили многие годы взрыв, произошедший в августе 2020-го. Одни, порой незначительные, события злонамеренно выпячивались и вбивались в сознание сограждан, другие с той же целью переписать историю тупо не упоминались.

Такими впрысками и вбросами нагло вытравливалась историческая память из голов белорусов, особенно молодых. Каждый может вспомнить случаи разглагольствований податливых на западную пропаганду умов об «освободительной миссии Наполеона» и «большевиками придуманных белополяках», о «вреде пакта Молотова-Риббентропа» и «лишившей возможности пить баварское пиво борьбе белорусов с вермахтом», всякую другую подобную ересь и чушь. Как задолго до того писал Николай Асеев, «Другая история – в книги не попадала, она разбредалась сказками по бездорожным лесам». А еще этот поэт очень точно определял фальсифицированную историю: «порох букв, начинивший тома!»

Бьют по голове, чтобы вызвать амнезию

И если раньше мозги нам промывали с помощью различных радиоголосов и подрывной литературы, то под оплетшей сегодня всех мировой паутиной

нас, как букашек, стали обрабатывать своим ядом каракурты и тарантулы разномастных интернет-стервисов.

Деструктивное информационное воздействие на сознание людей направлено на размывание исторической и национальной самобытности суверенных государств. Преднамеренно ослабляются патриотические чувства граждан, переформатируются сложившиеся моральные ценности. Фальсификация истории и искажение общепринятых трактовок событий прошлого напрямую становятся инструментом дестабилизации внут­риполитических процессов.

Сегодня ревизионистские атаки на нашу историю превратились в информационное оружие настоящей гибридной войны, которая, собственно, и не затихала никогда против одной шестой части суши земного шара. Периоды ее обострения в стане коллективного Запада во главе с США приходились на времена, когда им казалось, что еще немного, и великая держава – будь то Российская империя или СССР – рухнет. Но они, наши противники-партнеры,

до сих пор ошибаются, забывая, что «умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Поэтому, будто тот дятел, долбят в борьбе за мировое гос­подство нашу общую историю и наше союзное сознание в обманчивой надеж­де добить нас и иже с нами.

Именно поэтому Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 января нынешнего года подписал указ №1 «Об объявлении 2022 года Годом исторической памяти», цель которого – формирование объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранение и укрепление единства белорусского народа. Тянуть дальше с принятием такого документа нам нельзя было. Ведь посмотрите, что стали творить с нашей историей некоторые продвинутые последователи приснопамятного Позняка и новоявленные либералы от науки о прошлом – выдают за достижение создание лишь на бумаге БНР в 1918-м, игнорируют освобождение Западной Беларуси в 1939-м, прославляют бело-красно-белый предательский в 1941-1944-м флаг, всячески подтявкивают и подхрюкивают врагам нашей Родины, а те, кто охрип и осип, – хвостами виляют.

Против деменции нужна мыслительная активность мозга

Необходимость дальнейшей реализации государственной исторической политики закреплена в Концепции информационной безопасности Республики Беларусь. Уверен, она найдет отражение и в обновленной Конституции, и в Концепции национальной безопасности нашей страны. Убежден, что и в нашем городе на Березине можно и нужно говорить о роли в его истории польских и шведских захватчиков в XVII-XVIII веках, полонизации и русификации в XIX-м, оккупации кайзеровцами и белополяками в начале ХХ-го и, конечно, действий коллаборационистов и героической борьбы с фашистами в годы Великой Отечест­венной войны.

Природные «сціпласць і памяркоўнасць» белорусов, наши стеснительность и опасения «как бы кого не обидеть» уже едва ли не

сделали нас в писаниях отдельных «историков» виновными и в «большевицко-польской войне», и в «аннексии Западной Белоруссии», и в сопротивлении «партизан-бандитов новому немецкому порядку».

Не стирается в памяти картинка, увиденная в одном из колхозов Бобруйщины: на деревенской улице седой старик, сидя у калитки своего дома, рассказывал сбежавшейся ребятне, как он с партизанами в белых маскхалатах на лыжах пошел в разведку и как нарвались на карателей – «Ну мы, конечно, в жито и оттуда по немцам из автоматов как дали…»

Поинтересовался у тогдашнего руководителя хозяйства Виктора Макаровича Тумашенко: что за странный ветеран, может, ему медицинская помощь требуется? «Он свои санатории уже прошел. Вы понимаете, когда живы были участники войны, сидел как мышь под веником бывший полицай, отбывший свой срок заключения. Но как только мы проводили в последний путь нашего последнего партизана, этот бобик заделался «ветераном войны», свои небылицы стал рассказывать детям», – поведал такую быль уважаемый председатель…

Сочинения некоторых пленников Клио, щелкоперов и писак нашего бурного времени напоминают мне россказни того полицая более чем 30-летней давности. Весьма важно, что 5 января начавшегося года принят закон «О геноциде белорусского народа», который призван способствовать недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны. Такой документ просто необходим в святом деле памяти о безвинно погибших наших соотечественниках и осуждении их палачей. Этому же будет способствовать и окончание разработки закона «О недопущении реабилитации нацизма».

В Год исторической памяти давайте, как писал другой замечательный советский поэт Роберт Рождественский, «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим… Это нужно не мертвым! Это надо живым!»