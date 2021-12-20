Парогенераторы стоимостью около Br6 тыс. изъяли у бобруйчанина

Правоохранители изъяли у бобруйчанина электронные парогенераторы стоимостью почти Br6 тыс. Мужчина продавал их нелегально, рассказала официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, сообщает БЕЛТА.

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома совместно с инспекцией по налогам и сборам Бобруйска изъято 205 одноразовых электронных парогенераторов "IZI PCS 5" на сумму около Br6 тыс.

Как отметил начальник ОБЭП подполковник милиции Андрей Гузов, 26-летний неработающий бобруйчанин задержан в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 16 декабря вблизи торгового центра "Спектр". Мужчина осуществлял реализацию одноразовых электронных парогенераторов без государственной регистрации.

Выяснилось, что данный товар он приобрел в России в целях дальнейшей продажи. Парогенераторы, находившиеся в коробках по 5 штук, изъяты. По данному факту проводится проверка. Бобруйчанину грозит привлечение к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.