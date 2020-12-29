Парк локомотивов БЖД пополнится 15 современными электровозами

Белорусская железная дорога заключила сегодня контракт с ООО "Китайская компания по экспорту и импорту электрооборудования" (CUEC) и ООО "CRRC Датунская электровозостроительная компания" на поставку 15 грузовых односекционных электровозов переменного тока серии БКГ2, сообщили в пресс-центре БЖД.

Подписи под документом поставили начальник БЖД Владимир Морозов, председатель правления CUEC Ван Цзиньсун и председатель правления Датунской электровозостроительной компании Хуан Цичао.

В соответствии с контрактом поставка электровозов на Белорусскую железную дорогу запланирована до конца 2023 года. Стоимость инвестиционного проекта составляет 64,3 млн евро. Приобретение грузовых электровозов будет осуществляться с привлечением кредитных ресурсов Эксимбанка (КНР).

В пресс-центре отметили, что односекционные электровозы БКГ2 - это усовершенствованная модель локомотивов данной серии, ранее приобретенных Белорусской железной дорогой. Их особенностью является возможность вождения не только грузовых, но и пассажирских поездов.

БЖД на протяжении 10 лет сотрудничает с "Китайской компанией по экспорту и импорту электрооборудования" и "Датунской электровозостроительной компанией". За это время было поставлено 30 грузовых электровозов серии БКГ1 и БКГ2. Также в тесном сотрудничестве с компанией CUEC электрифицированы железнодорожные участки Гомель - Жлобин - Осиповичи, Молодечно - Гудогай - госграница, продолжаются работы по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров.

Как подчеркнул в своем приветственном слове Владимир Морозов, благодаря общему вкладу в развитие инфраструктуры и тягового подвижного состава обеспечивается беспрепятственный пропуск грузопотоков в сообщении Китай - Европа - Китай, о чем свидетельствует динамичный рост объемов железнодорожных перевозок на протяжении последних лет. Если в 2015 году объем контейнерных перевозок составлял 59,9 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), то к концу текущего года он увеличился в 9 раз и составил порядка 540 тыс. контейнеров в ДФЭ.