Парк коммунальной техники Бобруйска пополнился новыми тракторами
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Город получил в подарок два новых трактора «Беларус-320» производства ОАО «БЗТДиА». Эта модель оснащена надежным итальянским двигателем Lamborghini – для окружающей среды он безвреден. Техника отличается большой производительностью и актуальна в любую пору года: чистит улицы, как от мусора, так и от снега.
Такой подарок Бобруйску сделал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. Новенькие тракторы будут использоваться в жилищно-коммунальных хозяйствах Ленинского и Первомайского районах.
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