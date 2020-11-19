Парк коммунальной техники Бобруйска пополнился новыми тракторами

Город получил в подарок два новых трактора «Беларус-320» производства ОАО «БЗТДиА». Эта модель оснащена надежным итальянским двигателем Lamborghini – для окружающей среды он безвреден. Техника отличается большой производительностью и актуальна в любую пору года: чистит улицы, как от мусора, так и от снега.

Такой подарок Бобруйску сделал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. Новенькие тракторы будут использоваться в жилищно-коммунальных хозяйствах Ленинского и Первомайского районах.