Парень и девушка пытались вынести из магазина товар на общую сумму более 3250 рублей

В дежурную часть УВД Бобруйского горисполкома поступило сообщение от продавца одного из магазинов, о том, что у них из торгового объекта пытались украсть вещи.

Выяснилось, что 23-летние парень и девушка, ранее не судимые, планировали унести шесть пар обуви и несколько перчаток на общую сумму более 3250 рублей. Однако они привлекли внимание охраны магазина: в помещение молодые люди зашли с пустой сумкой и рюкзаком, а вот выходили из торгового центра с изрядно потяжелевшими вещами. В результате работники торгового объекта вызвали милицию.

Фигуранты задержаны, в отношении них следователями возбуждено уголовное дело.

Напоминаем: представителям охраны и продавцам магазинов важно усилить внимание при обслуживании покупателей, которые кажутся подозрительными, а также всегда быть бдительными и при необходимости обращаться в органы внутренних дел.

Официальный представитель

УВД Бобруйского горисполкома

Александра Манько