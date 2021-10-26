Парализованный бобруйчанин пишет музыку глазами и вдохновляет людей

Бобруйчанин Вова Лис парализован больше 15 лет, 7 из них он пишет электронную музыку. Создавать треки Вову научили друзья-музыканты, а самостоятельно записывать звук помогли IT-технологии. С помощью специальной программы и веб-камеры Владимир глазами и мимикой управляет компьютером.

Один из треков бобруйчанин посвятил своей музе – известной белорусской гимнастке Екатерине Галкиной. Полтора года назад спортсменка даже приезжала в гости к Вове. Ту встречу помогли организовать друзья из Минска и США.

Но на этом знакомства не закончились: узнавая Вовину историю, к нему все чаще стали приезжать новые люди. Антон Хатько попал в палату к парализованному диджею год назад, в тот раз парень подарил Вове наушники.

"Я познакомился с Вовой, послушал, что он говорит, какое у него мировоззрение. Это человек, который не двигается, и он намного более сильный наверное, чем любые другие люди, у которых есть руки и ноги", - рассказывает Антон.

Новый ноутбук Вове презентовал Зев Зукерман, Sputnik передал подарок адресату. Вова такого подарка не ожидал и был очень счастлив, его старый компьютер работал очень медленно.

"Зев, очень тебе низкий поклон, всей душой говорю тебе спасибо большое за такой подарок. Ты меня прям счастливым сделал! Все мои мечты, которые по поводу компьютера исполнились, я думаю что музыку я буду писать более профессиональную. И обещаю, что за такой подарок посвящу тебе музыку", - сказал Вова Лис в видеообращении.

И вот недавно к Владимиру снова приехали гости. Как и в прошлый раз, для парня визит друзей был сюрпризом. Ребята привезли для Вовы очередной необходимый подарок - новую кровать. Вместе с матрасом и транспортировкой она обошлись больше, чем в 1500 долларов.

"Мы решили, во-первых, познакомиться лично. Во-вторых, конечно не приехать с пустыми руками, а как-то порадовать его, понятно, что ему намного важнее эмоциональная поддержка, чем какие-то материальные моменты, но тем не менее. Мне кажется, кровать - настолько базовая история, и есть возможность помочь", - поделился со Sputnik волонтер Илья Киселевич.

Он отметил, что предложил другу Владимира из США Алексу Ньюману вместе приобрести подарок. Сам Алекс считает историю Вовы Лиса уникальной, а самого диджея называет потрясающей, удивительно настойчивой личностью.

"Я думаю, что любой, кто услышит его историю, встретится с ним и послушает его музыку, захочет ему помочь. Он вдохновляющий человек, любой будет счастлив, если проведет с ним время", - сказал Ньюман.

Парализованный DJ рассказал гостям свою историю, отвечал на вопросы ребят, а после продемонстрировал, как ему удается создавать музыку.

Стать известным на весь мир

В 2005 году, в армии, по трагической случайности Владимир упал с автомобиля и сломал позвоночник. С тех пор его тело парализовано, двигаются только мышцы лица и шеи. Дышать парень может с помощью аппарата ИВЛ.

"Я однажды увидел старенький фильм, называется "Глухой пролет". Суть фильма: известный диджей на Ибице в один прекрасный момент оглох и не мог писать музыку, после чего разочаровался и подсел на наркотики. Но потом взял себя в руки и будучи глухим создал новые треки. Он стал известным на весь мир инвалидом, который пишет музыку. Я вдохновился этим фильмом и решил: ну я точно так же повторю, что я - не смогу что ли?" - вспоминает Владимир.

Для Вовы встречи с друзьями – это внимание и поддержка, а для его гостей история парня – вдохновение и мотивация.

"Вы всегда можете приехать на терапию к Вове, поговорить с ним и понять, что у вас все прекрасно", - заметил друг Владимира Дмитрий Рожков.

"Это благословение - иметь возможность провести время с этим человеком. Его опыт учит быть благодарным, он заставит тебя задумается о ценности времени", - отметил волонтер Кентаро Рой.

Планы на будущее

Вова рассказал друзьям о своих планах. Парень хочет завести стриминговую платформу и творчеством мотивировать людей. Но его главная мечта – написать трек и попасть с ним на музыкальное шоу известных диджеев.