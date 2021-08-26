Пара похоронила сына и за две недели дважды выиграла в лотерею

В Эссексе (Великобритания) Сьюзан Слейтер и ее муж похоронили сына, а после этого дважды за 14 дней выиграли в лотерею. Теперь пара намерена организовать масштабный памятный вечер, информирует Metro.

Сьюзан и ее супруг прожили в браке 55 лет. Пара потеряла сына Стива несколько месяцев назад, мужчина скончался после перенесенного COVID-19. В июле родители умершего выиграли по 1 тысяче фунтов в лотерею, а через две недели Сьюзан стала победительницей еще одной лотереи. На этот раз выигрыш составил 30 тысяч фунтов.

Британцы запланировали вложить часть средств в проведение памятного вечера в честь их сына.