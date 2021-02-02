Пандемия не отразилась на поставке лекарств для онкопациентов, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный.

"Даже значительно улучшилось состояние дел, особенно по высокотехнологичным дорогим таргетным лекарственным средствам, благодаря тому, что были приняты меры еще до ковид-инфекции. В то время министром здравоохранения был Владимир Караник, а он как онколог обратил особое внимание и поручил провести работу в этом направлении, - сказал Сергей Красный. - Существенно изменилась система закупок лекарственных средств, снабжение ими, поэтому мы не испытывали вообще никаких проблем с лекарственными средствами".

Главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Виктор Кондратович также отметил, что по Минску перебоев с медицинскими специализированными препаратами не было. "По итогам 2020 года количество пролеченных пациентов методом химиотерапии у нас в принципе соответствовало доковидным временам. Мы не останавливали химиотерапию, единственное - максимально перевели ее на амбулаторный режим", - сказал он.

Говоря о препаратах белорусского производства, Сергей Красный заметил, что их становится все больше и в настоящее время в стране уже выпускают 10 таргетных препаратов. Онколог считает это существенным прорывом, который произошел за последние два года. Что касается стандартных химиопрепаратов, в подавляющем большинстве они белорусского производства. Соответственно, их стоимость на порядок дешевле, а по качеству они сопоставимы с импортными.

В 2019 году на белорусские препараты, необходимые для лечения онкопациентов, приходилось около 40%. "Я думаю, сейчас их процент увеличился", - добавил замдиректора.