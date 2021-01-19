Пандемия может на 5 лет стать угрозой мировой экономике – ВЭФ

Последствия пандемии коронавируса могут в следующие 3-5 лет поставить под угрозу развитие мировой экономики, предостерегают эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщает Deutsche Welle.

В опубликованном докладе ВЭФ о глобальных рисках Global Risks Report 2021 отмечается, что в результате пандемии может усилиться социальное неравенство и на ближайшие 5-10 лет ослабнуть геополитическая стабильность.

В частности, представители бизнеса и разных социальных групп, опрошенные экспертами, ожидают, что на протяжении следующих 3-5 лет пандемия приведет к таким проблемам, как спекулятивные пузыри, изменение цен, долговой кризис и обрушение IT-инфраструктуры.

Несмотря на начало вакцинации от COVID-19, пандемия еще долго будет влиять на общественную жизнь и экономику, отмечается в исследовании ВЭФ. Например, в этой ситуации меняются виды взаимодействия компаний с клиентами, цепочки поставок, модели бизнеса. В то же время ускоренное цифровое развитие может привести к росту числа кибератак, а регулярная работа из дома - к проблемам со здоровьем.

"В 2020 году мир осознал, к каким катастрофическим последствиям может привести игнорирование таких долгосрочных рисков, как пандемии", - отмечают эксперты ВЭФ. Они напомнили, что еще в 2006 году предостерегали в своем ежегодном докладе от рисков, связанных с возможными пандемиями.

В числе проблем, представляющих наибольшую опасность в мировом масштабе, эксперты ВЭФ назвали также изменение климата и другие вызовы, связанные с окружающей средой.