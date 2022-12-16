Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Фотофакт

Памятный знак ГАИ открыли в Осиповичах

7 0

Памятный знак ГАИ открыли в Осиповичах

В честь дня образования отдела ГАИ Осиповичского РОВД состоялось торжественное открытие памятного знака, - им стал патрульный мотоцикл с коляской.

На мероприятии  присутствовали начальник УГАИ УВД Могилевского облисполкома Виктор Ротченков, председатель Могилевского областного Совета ветеранов ОВД И ВВ Евгений Ковалёнок, начальник РОВД Виктор Архипенко, сотрудники осиповичской Госавтоинспекции и ветераны.

 

СБ

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿