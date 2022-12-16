Памятный знак ГАИ открыли в Осиповичах
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В честь дня образования отдела ГАИ Осиповичского РОВД состоялось торжественное открытие памятного знака, - им стал патрульный мотоцикл с коляской.
На мероприятии присутствовали начальник УГАИ УВД Могилевского облисполкома Виктор Ротченков, председатель Могилевского областного Совета ветеранов ОВД И ВВ Евгений Ковалёнок, начальник РОВД Виктор Архипенко, сотрудники осиповичской Госавтоинспекции и ветераны.
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