Памятник бесхозяйственности или перспективное жилье? Где и за сколько продают сегодня в Бобруйске ветхие и пустующие дома с участками

Вопрос ветхих и пустующих домов находится на постоянном контроле у специалистов отдела землеустройства Бобруйского горисполкома. Начальник отдела Вячеслав Сысой и его заместитель Татьяна Зарецкая согласились подробно рассказать о ситуации с такими жилыми домами, и даже проехали с корреспондентом «БЖ» по городу, чтобы наглядно показать ситуацию изнутри.

Пустеют дома по разным причинам. Иногда у умершего хозяина нет наследников, это так называемые выморочные дома. Или наследники есть, но заниматься внезапно свалившимися квадратами и сотками они не хотят. Тем более если для этого нужно будет потратить время, усилия и деньги. Однако, если горе-хозяину по какой-то причине дом не нужен, то найдется много претендентов, желающих не просто приобрести выгодную недвижимость, но и благоустроить участок. Получается: для одних ветхий дом – обуза, превращающаяся со временем в памятник бесхозяйственности для города, для других же – выгодная сделка и перспективное жилье.

На проблему пустующих и ветхих домов в Беларуси обратили внимание в 2006 году. Тогда был подписан Указ № 70 «О мерах по упорядочению учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов с хозяйственными и иными постройками в сельской местности». Спустя 6 лет принят новый нормативный акт – Указ № 100 «О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности». В 2018 году на смену ему пришел Указ № 357 «О пустующих и ветхих домах», который позволил заниматься проблемой заброшенных домов в городах. Новый Указ № 116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами», принятый в марте прошлого года, совершенствует порядок отчуждения пустующих домов.

– Ветхими и пустующими домами мы занимаемся вплотную уже около 3 лет, – рассказал Вячеслав Сысой. – За это время менялось законодательство, упрощались процедуры изъятия. Это все направлено на то, чтобы мотивировать собственников начать восстанавливать жилые дома и приводить участки в порядок.

В случае непринятия мер по восстановлению жилого дома, такие дома изымаются судом и перераспределяются путем продажи с аукциона, либо без его проведения. Так же исполком может принять решение о сносе пустующего дома. За это время судом изъято более 40 жилых домов.

Какие дома могут попасть в реестр пустующих домов?

Жилые дома, на придомовой территории которых не осуществляются предусмотренные законодательством мероприятия по охране земель, не соблюдаются требования к содержанию (эксплуатации) территории, а также имеются иные признаки, указывающие на неиспользование этих жилых домов для проживания лицами, имеющими право владения и пользования ими, в течение трех последних лет, и (или) находящихся в аварийном состоянии или грозящих обвалом, разрушенные жилые дома.

Если же дом включат в реестр пустующих, то исполком через суд сможет признать его бесхозяйным и обратить в коммунальную собственность. Деньги от продажи поступят в местный бюджет.

Схема работы с этими домами такова. Сначала комиссия по обследованию состояния жилых домов выявляет пустующие дома, составляет акт осмотра и разыскивают собственников или наследников.

Затем направляет им предписание о том, что дом нужно привести в порядок. Если человек никак не реагирует, принимается решение о включении его в реестр пустующих домов. Это если коротко. За каждым положительным результатом — огромная работа. Чего только стоит разыскать собственников или наследников, особенно если они проживают или умерли за границей.

Собственника жилого дома номер 16 по улице Комарова, например, найти удалось. Дом по этому адресу включили в реестр ветхих домов в 2019 году: его состояние на тот момент было плачевным, он был признан аварийным. Собственника установили, выдали предписание приступить к восстановлению и реконструкции. Предписание было исполнено и уже сегодня можно видеть разницу: фундамент укреплен, стены аккуратно выложены белым кирпичом, обновлена крыша. Безусловно, работа еще предстоит немалая, но результат того стоит, просторное жилье и приусадебное хозяйство в черте города – разве не мечта? В случае же неисполнения собственником предписания дом и участок перешли бы в коммунальную собственность.