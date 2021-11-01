Памятка застройщика индивидуального жилого дома

1. В соответствии с п. 7 Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение шести месяцев, а гражданин в течение одного года со дня государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него обязаны приступить к занятию данного участка в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство*).

2. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 87 «О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач» строительство жилого дома на предоставленном земельном участке должно быть завершено в течение трех лет с даты осуществления государственной регистрации прав на данный земельный участок (частная собственность, пожизненное наследуемое владение или аренда).

3. Срок строительства может быть продлен, но не более чем на два года, с учетом материального положения гражданина и других уважительных причин (болезнь, отсутствие в Республике Беларусь или иная уважительная причина) по заявлению, поданному не ранее чем за шесть месяцев, но не позднее чем за два месяца до истечения срока строительства. Право на продление указанного срока строительства капитального строения в виде жилого дома может быть реализовано в отношении конкретного объекта строительства только один раз.

4. В случае невозможности завершения строительства в установленные сроки гражданин обязан осуществить консервацию не завершенного строительством жилого дома и благоустройство земельного участка. При этом консервация жилого дома может быть осуществлена в отношении конкретного объекта строительства только один раз, срок такой консервации не может превышать трех лет. Консервация не завершенного строительством жилого дома приостанавливает течение сроков.

5. В случае не завершения строительства** в установленные законодательством сроки, несвоевременное обращение на продление сроков строительства или консервацию не завершенного строительством жилого дома данное не завершенное капитальное строение и земельный участок подлежат изъятию!

* под началом строительства понимается осуществление строительно-монтажных работ в

соответствии с утвержденной проектной документацией, в том числе в отношении нежилых построек на придомовой территории на земельном участке, предоставленном для целей, связанных со

строительством капитальных строений (зданий, сооружений).

** завершением строительства жилого дома считается возведение фундамента, стен и крыши дома независимо от ввода таких домов в эксплуатацию.