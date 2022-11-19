Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

Памяти великого воина

7 0

Памяти великого воина

В центре досуга и творчества нашего города прошли соревнования по каратэ в разделе "ката", посвященные дню рождения основателя стиля каратэ до сито-рю Мабуни Кенва

Фото Александра Анташкевича

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿