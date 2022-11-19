Памяти великого воина
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В центре досуга и творчества нашего города прошли соревнования по каратэ в разделе "ката", посвященные дню рождения основателя стиля каратэ до сито-рю Мабуни Кенва
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