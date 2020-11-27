Памяти Леонида Никитовича Сычева

28 ноября бобруйской милиции исполняется 102 года со дня образования. Много милицейских жизней объединила в себе история нашего города. Не одно поколение милиционеров стояло на страже порядка и законности в Бобруйске. Всегда, во все времена сотрудник милиции – это не просто государственный служащий, строго следующий букве закона, но прежде всего человек с живым сердцем, смотрящий в самый корень проблем и в самое переплетение сложных людских судеб и поступков. Таким был и подполковник внутренней службы в отставке, председатель городского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Леонид Никитович Сычев, ушедший из жизни в прошлом году. В канун дня образования бобруйской милиции добрыми воспоминаниями о коллеге и товарище делится полковник внутренней службы в отставке, почетный председатель совета ветеранов УВД Бобруйска Александр Михайлович Казусенок.

– Леонид Никитович Сычев – известный в Бобруйске человек комсомола, партийной организации, профсоюза, руководящий сотрудник УВД, почетный ветеран труда – ушел из жизни на 78 году. С его уходом многое потеряли не только управление внутренних дел и ветеранское движение, которым он посвятил всю свою жизнь, это невосполнимая утрата и для общественности города, для всех, кому посчастливилось его знать и работать рука об руку.

Это был настоящий гражданин своей страны с активной гражданской позицией. У него всегда было остро развито верное политическое чутье того, чем должны заниматься его подчиненные. Он сумел создать надежную систему отбора, обучения, воспитания личного состава, управления, улучшения быта сотрудников. Жизненный и профессиональный опыт давали ему моральное и юридическое право грамотно и компетентно руководить кадрами.

Всю свою сознательную жизнь Леонид Никитович посвятил одному делу – работе для людей и за людей. Работа для него была и оставалась до последней минуты жизни вторым домом, где его любили, уважали не по должностям, которые он занимал, а по делам, поступкам, доброте и отзывчивости, порядочности. Все это и было основой характера, который стал для него коридором судьбы.

Леонид Никитович всегда был очень организованным и педантичным человеком, он никогда и никуда не опаздывал. С ним всегда было интересно, он был переполнен живым увлекательным юмором. Мог выпить рюмку водки, но умел это делать, как настоящий боец, красиво и к месту, всегда был душой любой ­компании.

Человек всегда при галстуке, подтянут и опрятен. Но ярче всего его мужская харизма проявлялась в делах и поступках. У него была высокая планка требовательности и контроля по отношению к себе. И подчиненных держал начеку, что добавляло ему честь и хвалу.

Уроженец гомельской деревни, он много лет проработал в общественных организациях, системе МВД, учил людей искать и понимать правду в самых разных жизненных ситуациях. И как раз это понимание в сочетании с совестью и талантом придавало неповторимую искренность и душевность ему самому.

Человек активного темперамента, светлой и смелой мысли горячо откликался в своей жизни на самые животрепещащие вопросы реальной действительности.

В годы совместной работы и после выхода в отставку, сегодня я могу утверждать, нам удалось многое сделать в становлении УВД Бобруйска, поддержании авторитета, воспитании, обучении личного состава, надлежащего правопорядка. На высоком уровне сохранилось и продолжается ветеранское движение. Леонид Никитович – яркий пример того, когда милицейское прошлое добавляет авторитет и уважение в обществе.

И я сегодня благодарен судьбе, что она подарила мне возможность встречи и совместной работы и оставила в моей душе ноющее чувство: отчего жизнь так скоротечна!?

Леонид Никитович Сычев – человек дела, человек чести, человек, ушедший из жизни, но ни в коем случае не из нашей памяти, памяти тех, кто жил, знал и работал с ним.