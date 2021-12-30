Памяти Игоря Владимировича Козловского

Судьба отпустила ему 74 года – свой юбилей он должен был встретить весной наступающего 2022-го. Однако коварная пандемия коронавируса унесла жизнь Игоря Владимировича Козловского. Проводив в последний путь в этом году уже несколько товарищей-одноклубников, и сам он не смог уберечься от напасти.

В свое время Игорь Владимирович Козловский возглавлял в нашем городе завод «Сельмаш», был главным конструктором ОАО «ТАиМ». Еще раньше, в конце 1960-х, он поднимал на добрые дела молодежь в автобусном парке, позже стал секретарем горкома комсомола. И до последних дней сумел сохранить почти юношескую энергию, прекрасное чувство юмора и здоровый оптимизм. Всему этому он нашел практическое применение на посту руководителя делового клуба «Кіраўнік» при городской Ассоциации промышленников и предпринимателей.

Свою жизнь И.В.Козловский не делил на активную и пассивную фазы. По-конструкторски четко он проводил лишь одну линию – был производственный этап, наступил непроизводственный. Но творческая активность его никогда не знала спадов и кризисов. Скорее, наоборот: если раньше родники, источники инженерных замыслов, идей и разработок выносили мощным потоком в жизненное море результаты, воплощенные в металле, то потом настоящими гейзерами забил интерес к общественной работе, деятельности на благо ветеранов труда, преемственности поколений, наследования традиций.

Награжденный довольно редким для наших мест знаком «Изобретатель СССР», Игорь Владимирович изобретательно подходил и к общественной деятельности. То «круглый стол» ветеранов производства с нынешними его командирами в редакции газеты устраивал, то экскурсию на завод или фабрику собирал, то культпоход на выставку возглавлял, то встречу с руководством города организовывал.

Он бережно сохранял курс на тесное взаимодействие с Ассоциацией промышленников и предпринимателей. В этом направлении Игорь Владимирович развил поистине бурную деятельность. Клубные десанты периодически высаживались на «Бобруйскагромаше» и «Легпромразвитии», на «Красном пищевике» и на «Бобруйском броваре». В содружестве с ветеранскими организациями, молодежью из БРСМ представители клуба регулярно поздравляли со знаменательными датами ветеранов директорского корпуса, производства.

При нем значительно расширилась география полезных поездок участников «Кіраўніка» за пределы города: бобруйские экс-руководители побывали на «Линии Сталина», в Музее истории Великой Отечественной войны, в Национальной библиотеке, в Минском ботаническом саду, в парке-музее Суле… Регулярными стали просмотры новых фильмов в соответствии с партнерским договором с «Бобруйсккино», походы в театр и на концерты.

Коренной бобруйчанин, он хорошо знал историю родного Бобруйска, увлекательно рассказывал о его жизни в прежние времена, что стало поводом для публикации цикла материалов в городской газете. Игорь Владимирович был инициатором создания книги «Бобруйску верность сохранили» – своеобразной летописи директорского корпуса города на Березине.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким И.В.Козловского, разделяем с ними горечь невосполнимой утраты.

Бобруйский городской исполнительный комитет.

Бобруйский городской Совет депутатов.

Городская Ассоциация промышленников и предпринимателей.

Деловой клуб «Кіраўнік».