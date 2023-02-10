Память священна: бобруйские милиционеры вместе с подростками посетили мемориальный комплекс «Борки»

Вот уже почти полгода на территории города Бобруйска функционирует клуб «Бастион», который посещают дети, состоящие на различных видах профилактического учета в органах внутренних дел.

Данная экскурсия показала ребятам, как можно с пользой провести время всей семьей, позволила задуматься о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны. 15 июня 1942 года в Кировском районе Могилевской области прошла одна из самых крупных карательных операций нацистов на территории Беларуси. В тот день фашисты уничтожили вместе с жителями деревню Борки и несколько прилегающих к ней поселков. Были сожжены и расстреляны более 2 тыс. мирных жителей.

Хоть и 2022 год уже прошел - именно он проходил под эгидой Года истерической памяти - но наша память и история народа вечна, пока мы живы. Посещение комплекса – это наглядный пример и подтверждение того, как было сложно в военное время. Этот мемориал заставил задуматься каждого взрослого и ребенка, о той цене жизни и тех мгновениях, которые были пережиты людьми, пострадавшими от рук нацистов.

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