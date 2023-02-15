Память солдатских сердец

Память светлая ребятам,

Воевавшим в тех краях.

Их душа была измята

В окровавленных боях.

Станислав Патлатый

(слова из песни «Память»).

15 февраля 1989-го – день, незабываемый для всех, кто исполнял интернациональный долг, день вывода советских войск из Афганистана. Эта война началась 25 декабря 1979 года и продолжалась 9 лет и 51 день. Через Афганистан прошли 620 тыс. солдат и офицеров Советской Армии, из них более 32 тыс. – белорусы (772 человека не вернулись, 734 – остались инвалидами, многие пропали без вести). Те, кто участвовал в жестоких сражениях в чужом краю и помнит о той войне, сегодня являются членами общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», которое было создано 15 апреля 1993-го в Минске. В нынешнем году оно отметит 30-летие.

– Бобруйская городская организация ОО появилась 11 июня 1999-го, – поясняет ее председатель Сергей Языков (он возглавляет городскую организацию после Валерия Лебеденко, оставшегося почетным председателем ОО «БСВВА»). – Первый заместитель и помощник в делах – Валерий Марченко. В нашем городе проживают 784 воина-­интернационалиста, в организации состоят 498. 12 человек влились в организацию в прошлом году. К сожалению, ветераны уходят из жизни: мы потеряли в 2021-м 28 человек, в 2022-м – 21.

Майор Языков рассказывает в основном о делах организации, о людях и работе с ними, о том, что социальная защита ветеранов на первом месте. О себе говорит скупо: принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Грузии, затем служил во внутренней разведке, возглавлял первичную организацию Ленинского района, был заместителем В.И. Лебеденко.

– Родился я 3 июня 1957 года на Кубани в селе Дукмасово, – рассказывает Сергей Иванович. – Мать воспитывала сестру и меня 13-летнего одна, так как отец трагически погиб. Школа, затем Майкопский сельхозтехникум, армия. Служил в полку связи в Бобруйской крепости. В 1980-м женился. С 17 декаб­ря 1981-го по декабрь 1983-го – Афганистан, Кабул, полк связи. Там один день шел за три. Многое повидал и пережил. Пришлось пройти напрямую по минному полю, побывать под обстрелами, выезжали на операции в Баграм. Всего не передать словами. Пришла замена, и меня перевели в бригаду связи в Тбилиси. После увольнения из армии год работал сварщиком на ЗМШ, в

1986­­ ­г.­­ стал­ секретарем партийной организации ЗМШ. В 1987-м поступил в Высшую партийную школу, преобразованную в Институт политологии социального управления, в Минске. В 1991 г. работал в Бобруйском горкоме партии. Через год пошел на службу в Бобруйский отдел оперативного поиска. Уволился в 45 лет в должности майора. В настоящее время работаю в ОО «БСВВА». Наиглавнейшая задача нашей организации состоит в заботе о людях – ветеранах-афганцах, в оказании им помощи, так как их с каждым годом становится все меньше, в том, чтобы молодое поколение как можно больше узнало об их подвигах.

– Какие награды имеете?

– Награжден 14 наградами, в том числе юбилейными, по линии МВД и военкомата. Но больше всех дорога мне награда от Центрального комитета Демократической организации молодежи Афганистана «за укрепление дружбы с молодежью ДРА и СССР», которую мне вручил в Кабуле секретарь ЦК Фарид Маздак.

Полковник Игорь Смотров как учитель военной подготовки ведет большую воспитательно-­патриотическую работу в СШ №21, создал музей воинской славы с экспонатами афганской и Великой Отечест­венной войн.

– Родился я в Осиповичах 7 апреля 1965-го в семье военно­служащих, – рассказывает Игорь Викторович, – учился там же до 10-го класса в СШ №2. Учитель начальной военной подготовки подполковник Наумов привил навыки к военному делу, и я поступил после школы в Пинское высшее ордена Красной Звезды училище имени 26 Бакинских комиссаров, которое закончил с отличием. На 4-м курсе стал кандидатом Коммунистической партии Советского Союза. После окончания учебного заведения написал рапорт о желании по­ехать в Афганистан. Но получил отказ и был распределен в Монгольскую Народную Республику. Прослужил там 8 месяцев.

– А как попали в Афганистан?

– Так как я писал рапорт и являлся коммунистом, был отправлен в Демократическую Республику Афганистан. Попал служить в спецназ, в 339-й ­десантно-штурмовой батальон заместителем командира батареи (корректировщиком). Проходил службу в Асадабаде (провинция Кунар) в джелалабадской бригаде. За год и 2 месяца службы участвовал в 28 боевых операциях. Ходили в горы. Корректировали огонь для поражения нашими войсками бандитских караванов с оружием, которые шли из Пакистана. В одном из бое­вых выходов получил тяжелое ранение и контузию, отлежал в госпитале в Джелалабаде, в Чучуке, вернулся в строй и продолжил службу на своей должности.

– Какие случаи во время службы в Афганистане Вам запомнились?

– Запомнилось, как, будучи командиром, набирался опыта у своих же подчиненных – сержантов и рядовых, которые уже давно находились в Афганистане. В штат батареи входило 6 орудий Д-30 и 4 боевые машины БМ-21 «Град». Я доучивался уже в боевых условиях. Запомнилось возвращение из Афганистана. Мы прибыли ночью на АН-2 в Джелалабад, а из аэропорта ехали в бригаду. Я в парадной форме, с чемоданом сел в БТР. Командир машины сказал, что здесь так не ездят, а надо ехать в парадной форме с оружием, но на броне танка. Я тогда не понимал, зачем на броне. Мне объяснили, что из-за подрыва техники так ехать бе­зопаснее. И мы 20 км в жару ехали на броне. Прошел путь в Афганистане от Асадабада до Термеса общей протяженностью 1000 км. Нас очень хорошо встречали советские люди. Пришла замена – новые подразделения, и мы стали готовить технику для вывода из Афганистана. В Термесе сдали оружие и боеприпасы и шли своим ходом в Советский Союз.

– Как сложилась Ваша жизнь в дальнейшем?

– Весь штаб направили дослуживать на Дальний Восток, там ждали распределения. Я попал в Монголию в свой полк на должность командира батареи. Служил в Забайкальском и Сибирском военных округах. После развала СССР – в в/ч Киселевичи в 43-й танковой дивизии командиром батареи огневого взвода. Был направлен на учебу на командный факультет Военной академии Республики Беларусь, который закончил с отличием. Затем занимал должность начальника военной подготовки сухопутных войск в Бобруйске, далее – начальника штаба ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования, потом был направлен в Осиповичи командиром 178-й пушечной артиллерийской бригады. В подчинении у меня были более 1,5 тысячи человек, порядка 6 подразделений, бригад и полков. Закончил службу в должности начальника разведки ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования в звании полковника. После этого по семейным обстоятельствам прибыл в Бобруйск. Предложили работу учителем военной подготовки в СШ №21. Я согласился. Являюсь руководителем межшкольного Центра допризывной подготовки Первомайского района.

– Ваше отношение к афганской войне?

– Считаю, что решение о вводе советских войск в Афганистан было верным. Тем самым наша страна обезопасила свои южные границы и остановила наркотрафик.

А вот что рассказывает о себе Алескер Юсифов (старший прапорщик):

– Родился 1 июля 1941-го в селе Малыбей Лачынского района Азербайджанской ССР. Родители работали в колхозе. Еще до моего рождения отец ушел на фронт, погиб. В семье было 5 детей. Мать умерла, когда мне было 5 с половиной лет. Учился до 8-го класса в Азербайджане. В августе 1964 года был призван в ряды Советской Армии, в военный городок Киселевичи. Одновременно продолжал учебу в вечерней школе Бобруйска. В 1967-м был уволен в запас и уехал на родину. Поработал там полгода и вернулся в город на Березине – здесь осталась девушка. Женился. Работал в той же в/ч начальником контрольно-­технического пункта. Был на целине. В Польше служил водителем-инструктором, а потом начальником склада вооружения. Вернулся в октябре 1983-го и был назначен в/ч Киселевичи на базу вооружения. В июле 1986-го прибыл в Афганистан в провинцию Синдант на должность начальника службы вооружения 5-й мотострелковой дивизии. Выполнял отдельные поручения командиров. Ходили в разведку по 5-7 человек, добывали сведения о моджахедах в Гараде, Кандагаре. Но основной обязанностью была доставка вооружения, продовольствия, воды нашим бойцам. Был случай, когда моджахеды обстреляли нашу колонну и ранили водителя, солдата. Я эвакуировал машину с дороги и вызвал артиллерийское подкрепление. Солдата удалось спасти. Все было доставлено в целости – еда, вода и вооружение. Прослужил в Афганистане 2 года 3 месяца и 14 дней. Все поставленные задачи выполняли четко. После возвращения в декабре 1988-го продолжал службу в Киселевичах. 1 октября 1991-го ушел на пенсию. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «Ветерану боевых действий в Афганистане», Грамотой Президиума Верховного Совета СССР, подписанной Горбачевым, значком «За доблестную службу в Вооруженных Силах СССР», многими юбилейными медалями. Алескер Мустафа-Аглы ведет большую работу с молодежью, выступает в школах, колледжах.

Поделился воспоминаниями о тех годах дважды побывавший горящих точках – в огнедышащем Афганистане и в убивавшем невидимой радиацией Чернобыле – штурман майор Владимир Борисов:

– Родился в рабочей семье в Луганске 11 марта 1957 года. После окончание десятилетки в 4-й СШ города с 1973-го по 1977-й учился в Ворошиловградском авиационном училище штурманов. Затем служил в Туркестанском военном округе в Узбекистане в городе Кагане Бухарской области. Летал штурманом на ИЛ-76. В 1978-м изучили полеты на вертолете МИ-6. В декабре 1979 года нас подняли по тревоге. Новый год встретили на Кушке. 1 января 1980-го с десантом на борту на вертолетах МИ-6 прилетели в Кандагар. Штаб находился в Кабуле, мы входили в состав 40-й армии, командиром полка был Борис Григорьевич Будников, опытный командир и отважный летчик. Летали на бое­вые задания парами. На перевале Саланг недалеко от Баграма попали под обстрел. Мы смогли уйти, а другой вертолет подбили. Наш десант подобрал летчиков уже мертвыми. Погиб и мой друг Сергей Скрипков. Первые пробоины получили в Джелалабаде. На боевых вылетах подавляли вражеские точки, забирали раненых солдат, сбрасывали боеприпасы и продовольствие нашим солдатам, которые выполняли в горах боевые задачи. Полтора года воевал в Афганистане. 30 июня 1981 года прибыла замена из Советского Союза. Весь наш полк перебазировался обратно в Каган. Но мы по необходимости периодически возвращались в Афганистан для усиления помощи товарищам. В 1984-м учился летать на вертолете МИ-26, на котором в составе 2 экипажей в 1986-м выполнял тушение 4-го блока Чернобыльской АЭС: сбрасывали мешки со свинцом в чрево реактора. 35 дней обрабатывали местность, проводили дезактивацию Припяти. Было очень страшно смотреть на мертвый город. В 1993 году ушел в отставку. Работал учителем физкультуры в СШ №21, с 1995-го по настоящее время работаю в Центре дополнительного образования детей и молодежи «Росквит». Провожу военно-патриотическую работу с молодежью. 1 января 2022-го на базе в/ч 5527 основан патриотический клуб «Зубр», в работе которого тоже активно участвую. Старшее поколение должно помогать и направлять молодежь, рассказывать им о военном времени, больше общаться с ними. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «От благодарного афганского народа» и юбилейными. Самая ценная для меня награда – Грамота Президиума Верховного Совета за подписью Л.И. Брежнева за то, что мы одними из первых вылетели и оказали помощь космонавтам после приземления «Союза – Аполлона».

В судьбе каждого воина-­интернационалиста афганская война оставила неизгладимый отпечаток. Она до сих пор в их снах и воспоминаниях. А 15 февраля ветераны-афганцы собираются, чтобы вспомнить нелегкую службу, сослуживцев-однополчан, помянуть боевых товарищей, не вернувшихся с той войны. Этот день свят для тех, кто воевал в Афганистане, и членов их семей. Ветеранов Афганистана называют совестью нашей эпохи, одновременно они и боль нашего времени. Воины-афганцы, отдавшие свои молодые жизни, останутся навечно в нашей памяти и наших сердцах, а их имена навечно запечатлены на обелисках.

Низкий поклон павшим в Афгане!

Честь и слава оставшимся в живых!

С утра звонят колокола,

Афганцы этот день не забывают,

Скорбят Донецк, Ростов, Махачкала…

У обелисков павших вспоминают.

Станислав Патлатый

(слова из песни «Память»).

Людмила Ивашедкина,

внештатный корреспондент