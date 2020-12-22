«Память сердца». Бобруйская молодежь помнит и чтит память воинов-освободителей, участвовавших в освобождении города (дополняется)
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/Будет дополнено/.
Фото Виктора Чабана.
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