Память не имеет срока давности. Бобруйчане приняли участие в митинге в память об узниках лагеря в Озаричах
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Памятное мероприятие прошло в Озаричах. 19 марта, ровно 77 лет назад советские войска освободили лагерь смерти. В Озаричах было уничтожено около 20 тысяч человек. Немало узников, особенно детей, умирали на руках военных, медиков уже после освобождения лагеря. В память о погибших состоялся митинг-реквием «Об этом нельзя забывать».
Принял участие в митинге, почтил память узников и актив общественных организаций десантников и моряков Бобруйска.
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