Память будет жить в веках. В Бобруйске реставрируют места воинских захоронений

В Бобруйске ведутся непрерывные работы по благоустройству и наведению порядка на местах воинских захоронений и памятных знаков.

Так, сегодня на Братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., на улице Минской, был произведен демонтаж некоторых плит для нанесения персональных данных бойцов, установленных в ходе проведения архивно-исследовательских работ в мае 2020 года.

К слову, в октябре здесь была установлена подсветка светодиодными фарами и подсвечена фигура святого Георгия Победоносца в форме советского солдата.

Восстановление памятников производится за счет средств, выделенных на реализацию мероприятий Государственной программы на 2015-2020 годы по увековечиванию погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн, утвержденной постановлением Совета Министров РБ.