Палы травы — преступление против хрупкого мира природы

Бобруйская горрайинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает жителей города Бобруйска и Бобруйского района не допускать сельскохозяйственных палов и выжигания сухой растительности.

Статистика показывает, что абсолютное большинство пожаров из-за пала сухой травы происходит по вине людей и лишь 5-10% возгораний в экосистемах возникают из-за метеорологических условий.

Люди, заявляющие, что сжигание прошлогодней травы необходимо, заблуждаются сами и вводят в заблуждение других. Специалисты уверяют, что зола, оставшаяся после сжигания травы, никак не влияет на улучшение качества почвы, так как в ней теряются азотные соединения (основная часть запасенного в растительности связанного азота высвобождается при сжигании в атмосферу, становясь для подавляющего большинства растений недоступной).

Содержащиеся в золе минеральные элементы переходят в растворимую форму и легко уходят с поверхностными и грунтовыми водами. Только незначительная их часть усваивается растениями.

После травяного пожара, вновь прорастают лишь травы, размножающиеся корневищами, вроде пырея. Медоносные цветы, культурные травы, которые охотно поедаются домашними животными в составе сена, размножаются семенами, а семена при выжигании травы сгорают. Везде, где прошли палы, не будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию.

При поджоге травы уничтожается вся полезная микрофлора почвы, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. В огне палов гибнут многие беспозвоночные, насекомые, лягушки, ящерицы, мелкие млекопитающие и птицы, сидящие на кладках.

Кроме того, процесс горения сопровождается выбросом в атмосферу углекислого газа. В огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические соединения. При выжигании травы вдоль автодорог происходит загрязнение воздуха тяжёлыми металлами.

Разведение костров в запрещенных местах, влечет наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин (статья 16.41 КоАП РБ).

Кроме того, незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков является фактом причинения вреда окружающей среде и предусматривает гражданско-правовую ответственность. Виновные лица, помимо оплаты штрафа, обязаны будут возместить вред, причиненный окружающей среде.

Иван Соловей, главный специалист Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды