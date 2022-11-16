Падение ракет и работу ПВО прокомментировали в генштабе Польши

«Ни одна армия не имеет системы ПВО, которая защищает территорию всей страны. Ракетная атака характеризуется точечным ударом по выбранной цели, а не уничтожением нескольких целей на больших площадях», – говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Польши.