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Падение ракет и работу ПВО прокомментировали в генштабе Польши

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Падение ракет и работу ПВО прокомментировали в генштабе Польши

Генеральный штаб Польши прокомментировал падение ракет на территории страны. Об этом информирует РИА «Новости».

«Ни одна армия не имеет системы ПВО, которая защищает территорию всей страны. Ракетная атака характеризуется точечным ударом по выбранной цели, а не уничтожением нескольких целей на больших площадях», – говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Польши.

В Генштабе отметили, что среди задач систем ПВО среди прочего числится «защита критически важной инфраструктуры».

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