Падение одного из крупнейших метеоритов на Марс зафиксировали корабли NASA

Два космических корабля NASA зафиксировали самые большие метеоритные удары на Марсе и обнаружили образовавшиеся ударные кратеры, сообщает Associated Press со ссылкой на журнал Science. В опубликованной в журнале статье говорится, что в результате одного из крупнейших ударов метеорита на Марсе образовались огромные глыбы льда. Эта информация может помочь исследователям найти способы, с помощью которых будущие астронавты смогут использовать природные ресурсы планеты.

Посадочный модуль Insight измерил сейсмические толчки, а орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимки образовавшихся кратеров, что считается важным событием в космической науке.