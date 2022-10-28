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Калейдоскоп

Падение одного из крупнейших метеоритов на Марс зафиксировали корабли NASA

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Падение одного из крупнейших метеоритов на Марс зафиксировали корабли NASA

Два космических корабля NASA зафиксировали самые большие метеоритные удары на Марсе и обнаружили образовавшиеся ударные кратеры, сообщает Associated Press со ссылкой на журнал Science. В опубликованной в журнале статье говорится, что в результате одного из крупнейших ударов метеорита на Марсе образовались огромные глыбы льда. Эта информация может помочь исследователям найти способы, с помощью которых будущие астронавты смогут использовать природные ресурсы планеты.

Посадочный модуль Insight измерил сейсмические толчки, а орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимки образовавшихся кратеров, что считается важным событием в космической науке.

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