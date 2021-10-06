Озимые зерновые в Беларуси посеяли почти на 90% площадей

Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на 89,7% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Минсельхозпрода.

По данным на утро 6 октября, посеяно 1,306 млн га озимых зерновых при плане в 1,456 млн га.

В Брестской области сев завершен. В Минской области посеяно 313,2 тыс. га (91%), в Витебской - 194,6 тыс. га (84,2%), в Гродненской - 182,8 тыс. га (92,8%), в Гомельской - 180,6 тыс. га (75,8%), в Могилевской - 200 тыс. га (95%).

Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,14 млн га (90,7% от запланированной площади).

Намолочено 6,58 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,6 млн т. Далее следуют Брестская - более 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т. В Могилевской области намолочено 868,5 тыс. т, Гомельской - 831,7 тыс. т, Витебской - 788,9 тыс. т.