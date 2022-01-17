Оздоровительный лагерь «Ольса» в числе призеров Республиканского смотра-конкурса

Оздоровительный лагерь «Ольса» признан победителем Республиканского смотра-конкурса на лучший оздоровительный лагерь 2021 года в номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь» среди лагерей, находящихся в оперативном управлении отделов образования исполнительных комитетов и награжден Почетной грамотой Республиканского центра по оздоровлению, сообщает MogilevNews.

Оздоровительный лагерь функционирует с 1992 года. Основное направление деятельности - оздоровление детей в возрасте от 6 до 18 лет с круглосуточным пребыванием. Работа лагеря организована в четыре смены продолжительностью по 18 дней. Проектная мощность – 100 человек в смену.

Учреждение «Оздоровительный лагерь «Ольса» находится в живописном уголке Кличевского района, в 10 километрах от районного центра, вдали от транспортных магистралей, в сосновом бору на площади 7,45 га. экологически – чистой территории, богатой большим природным потенциалом.

На территории имеется водоем площадью 7 га., с оборудованным и обустроенным пляжем (оборудованы кабины для переодевания, навесы для защиты от солнца).

Территория благоустроена декоративными элементами ландшафтного дизайна с использованием малых архитектурных форм – фонтан, скульптурные композиции, клумбы, скамейки, оригинальные беседки, уголок сельского быта, резные фигуры персонажей сказок, корпуса разрисованы сказочными героями; все элементы отличаются красочностью и оригинальностью оформления.