Овсяное молоко и вегетарианскую колбасу начнут производить в Беларуси

Овсяное молоко и вегетарианскую колбасу планируют начать производить в Беларуси в этом году. Об этом на полях выставки научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующая сектором комплексных исследований мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности, кандидат технических наук, доцент Ирина Калтович.

Проект "3D-пищевой принтинг" - новое направление в промышленности Беларуси. Специалисты института разработали технологии производства натуральных 3D-продуктов для персонифицированного питания, уникальность которых заключается в их пищевой и биологической ценностях. Под потребности каждого человека с учетом его физиологических потребностей можно задавать индивидуальную пищевую ценность готовому продукту. "Если, допустим, в организме не хватает железа, кальция или каких-то аминокислот, то можно конкретно смоделировать необходимый продукт. С пищей человек будет получать в нужном количестве те компоненты, которые будут нужны и полезны именно этому организму. Также эта технология полезна при наличии аллергических реакций, потому что можно исключить аллергены из состава продукта, что тоже достаточно актуально", - рассказала Ирина Калтович. Помимо этого, на стенде института представлены вегетарианские продукты из растительного сырья, альтернативные мясным и молочным. Их уникальность в том, что по пищевой и биологической ценности они не уступают обычным мясным и молочным продуктам

По словам Ирины Калтович, производители проявляют большой интерес к сухим мясным смесям. "Мы глубоко прорабатываем эти вопросы и хотим поставить их на производство уже в этом году", - рассказала она.

Овсяное молоко и вегетарианские колбасы белорусского производства также скоро можно будет увидеть на прилавках магазинов. "Уже разработан дизайн упаковки для молока. Прошла выработка опытной партии на "Бабушкиной крынке" и в этом году уже планируем поставить его на производство. В этом году планируется начать и производство вегетарианской колбасы. Этот год также заложен на проведение маркетинговых исследований, подбор производителей, оценку рынка", - отметила представитель института.