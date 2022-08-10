Овощи и фрукты подешевели в июле

Могилевским областным объединением профсоюзов в июле были проведены мониторинги в 40 торговых точках и 20 населенных пунктах области. При анализе представленной линейки плодоовощной продукции выяснилось, что на прилавках магазинов практически отсутствуют или представлена низкокачественная плодоовощная продукция белорусского производителя, преобладают товары из России, Египта, Турции, Узбекистана и др.

- Однако некоторые крупные фермерские хозяйства Могилевской области реализуют плодоовощную продукцию в основном в Российскую Федерацию, потому что так для них выгоднее по цене, - отметили в облобъединении.

- К слову, закона о том, что они не имеют право это делать, нет. Но таким образом, белорусский покупатель лишается товаров отечественного и качественного производителя на прилавках магазинов. Правда, на рынке данного товара достаточно: и цены ниже, чем в магазине, так как реализуют продукцию и сами дачники, - рассказала заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Елена Запойкина.

- Что касается наличия сахара-песка и кур, то они были в наличии во всех исследуемых 40 магазинах Могилевской области, - продолжает специалист. – Некоторые позиции из списка изучаемых товаров по области, оказались выше республиканских значений: это рыба мороженая (филе и разделанная), сельдь соленая (бочковая) и цитрусовые.

При углубленном анализе цен данных товаров выяснилось, что в торговой сети в Быховском районе (7,26 рублей) и одном из магазинов Мстиславского района (7,44 рублей) был представлен один вид цитрусовых (лимоны), поэтому среднее значение представлено только по нему.

Более высокая средняя цена рыбы (сельдь бочковая) по области оказалась по причине того, что некоторые частные организации установили свои цены. Так в одном из магазинов Дрибинского района килограмм сельди стоил 11,72 рубля, а в Глусском – 9,87 рублей.

Овощи и фрукты в июле стали дешевле. Такие данные показал профсоюзный мониторинг. Профсоюзные специалисты проанализировали цены и ассортимент товаров в почти 250 сетевых магазинах и торговых объектах шаговой доступности. Профсоюзным мониторингом охватили 124 населенных пункта.

Анализ ценовой ситуации показал, что за месяц стала дешевле практически вся плодоовощная продукция. К примеру, на 53,8% снизилась цена капусты, на 26,4% – перца, на 12,6% – помидоров, на 12,5% – картофеля, на 10,9% – свеклы, на 5,9% – лука репчатого.

Изменение стоимости овощей обусловлено сезонностью, в частности, на прилавках стали - появляться плоды нового урожая, в том числе зарубежного производства, отмечают в Федерации профсоюзов Беларуси. - Заметно упали в цене фрукты. Например, бананы стали дешевле на 16,9%, яблоки – на 7,3%, цитрусовые (речь идет про апельсины, мандарины, лимоны) – на 3,8%.

Профсоюзные специалисты также провели экспресс-мониторинг наличия в продаже плодоовощной продукции (картофеля, капусты, моркови, свеклы, лука, яблок) и товаров повышенного спроса (сахара и кур). Анализ ассортиментного перечня проведен в 242 магазинах в 97 населенных пунктах.

Результаты показали, что в целом ряде торговых объектов в наличии была только импортная продукция. К примеру, картофель из России и Казахстана встретился на полках 86 магазинов (35,5% от общего числа проверенных), капуста – 48 (19,8%) яблоки – 155 (64%).

Большинство овощей «приехали» из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Египта, яблоки произведены в Польше и Молдове. У потребителей и профсоюзов возникает закономерный вопрос: где белорусская продукция?

Также в ходе экспресс-мониторинга в 68 магазинах было зафиксировано отсутствие кур в продаже, в 32 – сахара. Правда, проблема со сладким товаром носила временный характер и уже решена.

Анализ ценовой ситуации говорит и о том, что стоимость плодоовощного набора, в который входит по 1 кг капусты, картофеля, моркови, свеклы, лука и яблок, в регионах разнится. Дешевле всего такая покупка «витаминов» обойдется в Брестской области – 13 руб. 85 коп., в Минске –15 руб., на Могилевщине – 14 руб. 40 коп.

Хотя такое понятие, как «потребительская корзина», и было упразднено в 2021 году, но по с его помощью удобно сравнивать среднюю цену покупок минимального набора потребления продуктов.

По данным профсоюзного мониторинга, уже бывшая потребительская корзина в Беларуси для семьи из четырех человек в июле составила чуть более 790 руб., что на 2,57% ниже июньского уровня цен – около 811 руб.