Ответственность за выполнение масочного режима возлагается на руководителей объектов — Ермак

Ответственность за выполнение масочного режима возлагается на руководителей объектов, сообщила журналистам главный санитарный врач Минска Светлана Ермак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня решением Мингорисполкома принят комплексный план по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции, в котором прописано, что руководители объектов всех форм собственности обязаны настоятельно рекомендовать населению при посещении своих объектов использовать средства индивидуальной защиты, в частности маски", - сказала Светлана Ермак.

По ее словам, все руководители должны будут провести информационную работу со своими посетителями. "В частности, мы говорим и про общественный транспорт, где будут вывешены объявления для населения, торговые объекты, общественного питания, почтовые отделения, сберкассы - все объекты, куда заходят посетители, - отметила главный санитарный врач Минска. - Так как санитарными правилами по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции предусмотрено выполнение всеми субъектами хозяйствования комплексных планов, утвержденных исполнительными органами власти, то ответственность возложена за выполнение этих мероприятий на руководителей субъектов хозяйствования. Предусматривается административная ответственность за нарушение санитарных правил".

Как сообщалось, в Минске вводится обязательный масочный режим. Соответствующие изменения в решение №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске, внесены сегодня на заседании Минского горисполкома.

В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси.

С сегодняшнего дня в городе будет усилен контроль за соблюдением требований профилактики распространения вирусных инфекций и COVID-19. Руководители организаций всех форм собственности обязаны принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.