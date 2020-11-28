Ответственность за теракт в Могадишо взяла на себя группировка “Аш-Шабаб”

Ответственность за сегодняшний теракт в Могадишо, в итоге которого погибли по меньшей мере семь человек, взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой", сообщает служба новостей "Голоса Америки".

Взрыв в одном из самых популярных кафе, которое находится недалеко от международного аэропорта, прогремел сегодня через несколько часов после завершения необъявленного визита в Сомали руководителя оборонного ведомства США Кристофера Миллера. Бомбу взорвал террорист-смертник.

Пентагон сообщил, что Кристофер Миллер отпраздновал День благодарения с американскими военнослужащими, расквартированными в Сомали и Джибути. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует вывести большинство из 750 американских военных, находящихся в Могадишо, где они обучают армию Сомали.